Футболист сборной Украины на последней секунде забил спасительный гол в Италии. Видео

Украинский нападающей "Ромы" Артем Довбик стал главным героем гостевого матча 20-го тура Серии А против "Болоньи". Поединок завершился со счетом 2:2.

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На 94-й минуте колумбийский защитник хозяев Джон Лукуми сыграл в своей штрафной площадке рукой. Изначально рефери Розарио Абиссо не углядел нарушения правил, но после подсказки VAR поставил 11-метровый.

Так как Дибалы и Паредеса на поле уже не было, бить доверили Довбику и у 27-летнего футболиста сборной Украины оказалось все нормально с нервами. Несмотря на последние секунды наш соотечественник точно реализовал удар, установив итоговый результат встречи.

Для Артема это стало 10-м голом в 25 матчах за "Рому".

Как сообщал OBOZ.UA, 19 декабря прошлого года Довбик провел великолепный матч 1/8 финала Кубка Италии против "Сампдории" (4:1). Уже на 9-й минуте он открыл счет, удачно сыграв на опережение после подачи Алексиса Салемакерса. Спустя 10 минут украинец оформил дубль, отправив мяч в пустые ворота после рикошета от перекладины.

Напомним, что Довбик подписал контракт с римской командой в начале августа. Ради своего перехода наш соотечественник пошел на сумасшедший шаг, отказавшись от внушительной суммы.

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