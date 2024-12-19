70-тысячный стадион в Риме устроил овации футболисту сборной Украины. Видео

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик стал главным героем матча 1/8 финала Кубка Италии против "Сампдории" (4:1). Уже на 9-й минуте он открыл счет, удачно сыграв на опережение после подачи Алексиса Салемакерса. Спустя 10 минут Довбик оформил дубль, отправив мяч в пустые ворота после рикошета от перекладины.

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На 78-й минуте встречи главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери решил заменить украинца, выпустив вместо него Эльдора Шомуродова.

Этот момент сопровождался громкими аплодисментами с трибун.

70-тысячный стадион тепло проводил Довбика, оценив его вклад в победу команды.

Для 27-летнего украинца этот матч стал 21-м в текущем сезоне за римлян. На его счету уже 8 голов и 1 результативная передача. Довбик продолжает доказывать свою важность для команды и радовать фанатов "Ромы" яркими выступлениями.

Артем последний раз забивал 3 ноября в поединке 11-го тура Серии А против "Вероны", который завершился со счетом 2:3. С тех пор прошло семь матчей.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 октября Довбик в игре против "Монцы" забил свой четвертый гол за "Рому", обыграв при этом полкоманды.

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