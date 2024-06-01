В историческом финале определился победитель Лиги чемпионов. Видео

Мадридский "Реал" победил дортмундскую "Боруссию" и в 15-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов, что является рекордом турнира. Поединок на лондонском "Уэмбли" завершился со счетом 2:0.

Поединок начался в неспешном темпе. Обе команды не форсировали ситуацию, неспешно катая мяч в центральном круге, пытаясь организовать позиционное нападение. Первым номером играл "Реал", в то время как в действиях немецкой команды чувствовалась некая нервозность.

На 21-й минуте Карим Адейеми после гениальной передачи Матс Хуммельс вышел один на один с Тибо Куртуа, но слишком далеко отпустил мяч, после чего его накрыли защитники "Реала".

"Боруссия" вскрывала высокую оборону "Реала" разрезающими передачами, раз за разом создавая опасности у ворот бельгийского голкипера. На 23-й минуте Никлас Фуллкруг бил мимо Куртуа, но мяч лишь чиркнул по правой штанге.

Немецкие футболисты совершенно не выглядели андердогом, достойно сопротивляясь 14-кратному победителю Лиги чемпионов. Защитники "Реала" оказались не готовы к быстрым переходам от обороны к защите, где форварды "Боруссии" находились на грани офсайда.

В свою очередь подопечные Анчелотти ничего не сделали опасного у штрафной Кобеля. По итогам первой половины статистка по ударам в стороны ворот было 8-2 в пользу немцев и 0 ударов в рамку у "Реала" (2 у "Боруссии").

Второй тайм начался с атак "Реала". На 49-й минуте Тони Кроос ударом со штрафного мог открывать счет, но "выстрел" в левый верхний угол потянул вратарь сборной Швейцарии.

Матч напоминал качели, где обе команды имели неплохие шансы открыть счет, но и там и там безупречно играли голкиперы.

Развязка наступила на 74-й минуте. Тонии Кроос подал шестой угловой после чего невысокий Дани Карвахаль безупречно сыграл на опережение и головой переправил круглый снаряд в сетку.

На 83-й минуте Винисус Жуниор поставил точку, сняв все вопросы о победителе.

Таким образом "Боруссия" спустя 11 лет на "Уэмбли" вновь проигрывает финал ЛЧ. Тренер "Реала" Карло Анчелотти является единственный тренер, выигрывавший трофей 5 раз.

Отметим, что в этом матче не принимал участие Андрей Лунин. Украинский голкипер "Реала" накануне заболел гриппом и пропустил всю подготовку, так и не попав в заявку.

Боруссия Д Германия – Реал Мадрид Испания 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 74 Карвахаль, 0:2 – 83 Винисиус Жуниор.

Боруссия Д – Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан (Мален, 80), Брандт (Аллер, 81), Санчо (Байно-Гиттенс, 87), Адейеми (Ройс, 72), Фюллькруг.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос (Модрич, 86), Вальверде, Камавинга, Беллингем (Хоселу, 85), Винисиус Жуниор (Васкес, 90), Родриго (Милитао, 90).

Предупреждения: Винисиус Жуниор (35), Шлоттербек (40), Забитцер (43), Хуммельс (79).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!