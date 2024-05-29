Голкипера сборной Украины изолировали от 'Реала' из-за опасности эпидемии

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не поедет с командой на финал Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" из-за болезни, сообщает у себя в соцсети Х журналист COPE Мигель Анхель Диас. По информации инсайдера 25-летний футболист сборной Украины заболел гриппом B, поэтому клуб отказался брать Лунин в поездку, чтобы он не заразил остальную команду.

В тоже время не исключается. что "Реал" попытается привезти Лунина в Лондон на финал Лиги чемпионов позже.

29 мая стало известно, что Лунин пропустил второй тренировочный день "Реала" в преддверии матча с дортмундской "Боруссией", который состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли". Наш соотечественник страдал из-за высокой температуры.

Позже Анастасия Лунина показала, как ее муж тренируется дома индивидуально.

"Когда температура не является помехой для тренировок. Так тобой горжусь", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал OBOZ.UA, наставник "Реала" Карло Анчелотти из-за болезни украинца привлек вместо него голкипера юношеской команды 18-летнего Франа Гонсалеса. Ожидается, что Лунин восстановится к поединку против немецкой команды, однако место в воротах испанцев займет Тибо Куртуа.

Ранее СМИ назвали стартовый состав "Реала" на финал Лиги чемпионов, в который Лунин не вошел. При этом известно, что украинец готов продлить контракт с мадридским клубом.

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