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Тренер "Реала" огласил вердикт по вратарю сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Тренер 'Реала' огласил вердикт по вратарю сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин попадет в заявку мадридского "Реала" на финальный матч Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". Наш соотечественник пропустил всю подготовку к поединку 1 июня из-за простуды, но будет находиться на скамейке запасных команды во время игры.

Об этом на пресс-конференции заявил тренер "Реала" Карло Анчелотти, информирует официальный сайт испанского клуба. Итальянский специалист подтвердил, что место в воротах займет бельгиец Тибо Куртуа, который вернулся в строй в концовке сезона после двух тяжелых травм.

Тренер "Реала" огласил вердикт по вратарю сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов
Тренер "Реала" огласил вердикт по вратарю сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов

"Лунин заболел гриппом, что не позволяло ему путешествовать и тренироваться. Завтра он приедет на игру и будет на скамейке запасных, а в основе сыграет Куртуа", – сказал Анчелотти.

Отметим, что в испанских СМИ поставили под сомнение болезнь Лунина накануне финала с "Боруссией". Также появились данные, что украинский вратарь сообщил руководству "Реала" о желании покинуть клуб.

Тренер "Реала" огласил вердикт по вратарю сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов
Тренер "Реала" огласил вердикт по вратарю сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, тренер "Реала" Карло Анчелотти привлек к тренировкам команды вместо Андрея Лунин 18-летнего голкипера юношеской команды мадридцев.

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