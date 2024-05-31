Тренер 'Реала' огласил вердикт по вратарю сборной Украины перед финалом Лиги чемпионов

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин попадет в заявку мадридского "Реала" на финальный матч Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". Наш соотечественник пропустил всю подготовку к поединку 1 июня из-за простуды, но будет находиться на скамейке запасных команды во время игры.

Об этом на пресс-конференции заявил тренер "Реала" Карло Анчелотти, информирует официальный сайт испанского клуба. Итальянский специалист подтвердил, что место в воротах займет бельгиец Тибо Куртуа, который вернулся в строй в концовке сезона после двух тяжелых травм.

"Лунин заболел гриппом, что не позволяло ему путешествовать и тренироваться. Завтра он приедет на игру и будет на скамейке запасных, а в основе сыграет Куртуа", – сказал Анчелотти.

Отметим, что в испанских СМИ поставили под сомнение болезнь Лунина накануне финала с "Боруссией". Также появились данные, что украинский вратарь сообщил руководству "Реала" о желании покинуть клуб.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер "Реала" Карло Анчелотти привлек к тренировкам команды вместо Андрея Лунин 18-летнего голкипера юношеской команды мадридцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!