Европа устроила бунт против МОК из-за России

Девять европейских стран потребовали лишить Международный олимпийский комитет финансирования со стороны Европейского союза. Причиной стало решение МОК снять отстранение с Олимпийского комитета России и допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

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Совместное обращение к еврокомиссару по межпоколенческому взаимодействию, молодежи, культуре и спорту Гленну Микаллефу подписали Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция, сообщает пресс-служба Минкульта Эстонии.

Авторы документа призвали Европейскую комиссию рассмотреть возможность исключения МОК, а также ряда международных спортивных организаций из программ финансирования ЕС. Среди них упомянуты Международная федерация фехтования (FIE), World Aquatics и Международная федерация гимнастики.

Поводом для обращения стало решение исполкома МОК от 7 июля снять отстранение с Олимпийского комитета России. В заявлении отмечается, что несмотря на многочисленные призывы европейских государств не возвращать представителей России и Беларуси в международный спорт до окончания войны против Украины, часть спортивных структур выбрала иной путь.

Подписанты подчеркнули, что украинские спортсмены находятся в неравных условиях подготовки. В документе говорится, что многие атлеты были вынуждены покинуть свои дома, столкнулись с последствиями разрушений или присоединились к защите страны.

Авторы обращения заявили, что действия организаций, возвращающих россиян и белорусов на международную арену, расходятся с принципами, на которых основан Европейский союз. В связи с этим они предложили приостановить доступ таких структур к финансированию по программе Erasmus+ и другим европейским программам, а также ограничить их участие в профильных форумах и платформах сотрудничества ЕС до подтверждения приверженности заявленным ценностям.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года не состоится в Таллине, хотя право на его проведение Эстония получила еще в 2023 году. Турнир перенесли в испанскую Гранаду из-за действующих в стране ограничений, которые не позволяют участвовать в соревнованиях гражданам России и Беларуси.

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