У Эстонии отобрали чемпионат Европы после того, как она не пустила Россию

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года не состоится в Таллине, хотя право на его проведение Эстония получила еще в 2023 году. Турнир перенесли в испанскую Гранаду из-за действующих в стране ограничений, которые не позволяют участвовать в соревнованиях гражданам России и Беларуси.

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Европейская конфедерация стрелкового спорта (ESC) объявила о переносе чемпионата Европы, который должен был пройти в марте 2027 года в столице Эстонии. В организации пояснили, что турнир является отборочным этапом к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года, поэтому участие в нем должно быть доступно всем спортсменам, имеющим право на выступление.

В ESC отметили, что из-за политики Эстонии российские и белорусские граждане не могут принимать участие в международных спортивных соревнованиях на территории страны. В результате проведение чемпионата было передано Испании.

Президент Эстонского стрелкового союза Вахур Карус заявил, что организация сожалеет о потере турнира, однако придерживается позиции государства.

"Мы понимаем, что в случае олимпийских квалификационных соревнований Европейская конфедерация стрелкового спорта исходит из принципа, согласно которому все спортсмены, имеющие право на участие, должны иметь возможность соревноваться. Эстонский стрелковый союз придерживается принципов эстонского государства и не может допустить граждан Беларуси или России в Эстонию", – сказал Карус.

Таллин ранее принимал чемпионаты Европы по стрельбе из пневматического оружия в 1998, 2005 и 2023 годах.

В Международном олимпийском комитете ранее неоднократно заявляли, что спортсмены из России и Беларуси, допущенные международными федерациями в нейтральном статусе, должны иметь возможность участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм. Именно этот принцип ESC указала в качестве основания для переноса чемпионата Европы из Эстонии в Испанию.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае этого года стало известно, что Финляндия, Норвегия и Швеция отменили чемпионат мира по виду хоккея из-за "отсутствия России".