'Этот русский...' Усик отругал Тайсона Фьюри за поддержку ярого путиниста

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) раскритиковал Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) за поддержку россиянина Умара Кремлева (настоящая фамилия Лутфуллоев. – Ред.). Наш соотечественник напомнил, что совсем недавно британец посетил вечер бокса в Стамбуле, который организовала так называемая Международная боксерская ассоциация (IBA).

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground. 38-летний уроженец Симферополя, который временно оккупирован Россией, подчеркнул, что глава IBA Кремлев является приспешником диктаторского режима Владимира Путина и активно поддерживает агрессию против нашей страны.

"Мне не нравится Тайсон Фьюри потому, что он поддерживает парня, который помогает убивать моих украинских соотечественников. Это плохой парень. Это мое мнение, но Тайсон Фьюри его поддерживает. Это, конечно, не мое дело, но у меня есть свое мнение. Этот русский помогает российской армии. Тайсон Фьюри – небедный боксер. Он богатый мужик. Поэтому я не понимаю, почему он это делает. Я не осуждаю Тайсона Фьюри, но я не понимаю, что происходит", – сказал Усик.

Напомним, что во время посещения турнира IBA по приглашению Кремлева Фьюри выразил готовность посетить Москву. Он также распространил новость с диктатором Владимиром Путиным. Российского главу IBA Тайсон назвал одним из важнейших людей в боксе.

Ранее Кремлев выступил с рядом невероятно нелепых высказываний об особой роли России в спорте и мировом сообществе. До этого IBA приостановила членство в ней Федерации бокса Украины, а также лишила нашу сборную флага на юниорском чемпионате Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой и назвал дату поединка против украинского суперчемпиона.