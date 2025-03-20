УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

МОК окончательно поставил крест на пророссийской федерации, которая издевалась над Украиной

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,6 т.
Умар Кремлев

Международный олимпийский комитет (МОК) единогласным решением на сессии организации вернул боксерский турнир в программу Игр-2028, которые примет американский Лос-Анджелес. Ранее этот вид спорт был исключен, а Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев), запретили проводить отборочные соревнования.

Видео дня

На сессии МОК, которая в эти дни проходит в Греции, комитет делегировал право организации квалификационных олимпийских турниров новой федерации – World Boxing. Она была создана в 2023 году с целью сохранить бокс в программе олимпийских игр, сообщает информационное агентство Reuters.

МОК окончательно поставил крест на пророссийской федерации, которая издевалась над Украиной
МОК окончательно поставил крест на пророссийской федерации, которая издевалась над Украиной

"Я благодарю вас за одобрение возвращения бокса. Мы можем рассчитывать на великолепный турнир в Лос-Анджелесе", – прокомментировал президент МОК Томас Бах.

Напомним, что IBA, которая контролируется Россией и финансируется "Газпромом", в октябре 2022 года сняла отстранение россиян от боксерских турниров и наложила санкции на Украину. Сам Кремлев был незаконно переизбран на новый президентский срок в организации.

МОК окончательно поставил крест на пророссийской федерации, которая издевалась над Украиной
МОК окончательно поставил крест на пророссийской федерации, которая издевалась над Украиной

Как сообщал OBOZ.UA, легенда мирового бокса Геннадий Головкин призвал национальную федерацию Казахстана выйти из состава позорной IBA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!