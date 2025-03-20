МОК окончательно поставил крест на пророссийской федерации, которая издевалась над Украиной

Международный олимпийский комитет (МОК) единогласным решением на сессии организации вернул боксерский турнир в программу Игр-2028, которые примет американский Лос-Анджелес. Ранее этот вид спорт был исключен, а Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев), запретили проводить отборочные соревнования.

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На сессии МОК, которая в эти дни проходит в Греции, комитет делегировал право организации квалификационных олимпийских турниров новой федерации – World Boxing. Она была создана в 2023 году с целью сохранить бокс в программе олимпийских игр, сообщает информационное агентство Reuters.

"Я благодарю вас за одобрение возвращения бокса. Мы можем рассчитывать на великолепный турнир в Лос-Анджелесе", – прокомментировал президент МОК Томас Бах.

Напомним, что IBA, которая контролируется Россией и финансируется "Газпромом", в октябре 2022 года сняла отстранение россиян от боксерских турниров и наложила санкции на Украину. Сам Кремлев был незаконно переизбран на новый президентский срок в организации.

Как сообщал OBOZ.UA, легенда мирового бокса Геннадий Головкин призвал национальную федерацию Казахстана выйти из состава позорной IBA.

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