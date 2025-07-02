Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжил прогибаться перед российским президентом так называемой Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым (настоящая фамилия – Лутфуллоев). Цыганский король поблагодарил представителя РФ за вклад в спорт.

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Об этом Фьюри заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Британский боксер не только прибыл по приглашению Кремлева на турнир Betcity IBA.Pro 7 и стал его активно продвигать в социальных сетях, но и начал расхваливать главу IBA, которую Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации.

"В первую очередь спасибо Умару Кремлеву за то, что пригласил меня сюда, и организацию этого всего. Аплодисменты ему. Тут самые крутые бойцы, менеджеры, медиа и промоутеры. И я тут. Удивительный вайб. Это настолько круто! Эти все люди приехали сюда, чтобы начать золотую эру бокса. Я говорю обычно показать мне деньги, но покажите мне свой энтузиазм. У нас практически не было ничего раньше, но сейчас перспективы наших всех бойцов удивительны. Это потрясающе", – сказал Фьюри.

Отметим, что на Betcity IBA.Pro 7 организаторы анонсировали приезд Энтони Джошуа, Дерека Чисоры и Теренса Кроуфорда. Звездный американец уже также засветился в Стамбуле.

Совсем недавно Кремлев выступил с рядом невероятно нелепых высказываний об особой роли России в спорте и мировом сообществе, а также наехал на МОК. До этого IBA приостановила членство в ней Федерации бокса Украины, а также лишила нашу сборную флага на юниорском чемпионате Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из турниров IBA в декабре 2023 года засветился звезда смешанных единоборств Конор МакГрегор, который аплодировал гимну России и обнимался с Умаром Кремлевым.