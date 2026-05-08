Когда финал Лиги чемпионов-2026: во сколько главный матч футбольного сезона

Английский "Арсенал" и французский "Пари Сен-Жермен" образовали пару финалистов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Это стало известно после того, как лондонцы прошли мадридский "Атлетико", а парижане в невероятно драматичном и результативном противостоянии были сильнее мюнхенской "Баварии".

КОГДА ФИНАЛ ЛЧ-2026

Теперь командам предстоит разыграть трофей в столице Венгрии Будапеште. Поединок за титул, которым на данный момент владеет именно ПСЖ состоится в субботу, 30 мая.

ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЛЧ-2026

С нового сезона Европейский футбольный союз (УЕФА) изменил подход к проведению решающего матча турнира. Теперь время начала встрече передвинуто на более ранее – противостоянии ПСЖ и "Арсенала" начнется в 19:00 по киевскому времени.

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ ПСЖ – "АРСЕНАЛ"

Соперники встречались друг с другом семь раз, одержав по две победы. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов они пересеклись на стадии полуфинала – тогда дважды были сильнее французы (1:0 на выезде и 2:1 дома).

Парижане в предстоящем финале будут защищать звание чемпиона после того, как в минувшем году они разбили в решающем поединке Лиги чемпионов миланский "Интер". Для лондонцев же это лишь второе попадание в заключительный матч турнира – ровно 20 лет назад на "Стад де Франс" "канониры" проиграли "Барселоне".

