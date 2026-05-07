Внезапная 'усталость': после повышения зарплат нардепы выписывают себе сотни тысяч за 'бумажный' отдых'

С началом 2026 года в системе электронного декларирования зафиксирован значительный всплеск сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии народных депутатов. Пока государственный бюджет находится в режиме предельной экономии, закон позволяет парламентариям получать значительные дополнительные выплаты. Речь идет о денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков, суммы которых в некоторых случаях уже превысили отметку в 740 тысяч гривен.

Ситуация с выплатами обусловлена тем, что во время действия военного положения юридически остановлено право на полноценный отдых для народных депутатов. Однако вместо аннулирования или отсрочки этих льгот, система позволяет накапливать дни "бумажного" отпуска, которые со временем конвертируются во вполне реальные бюджетные средства.

Кто именно из народных избранников получил наибольшие компенсации, почему значительная часть этих средств остается "невидимой" для мгновенного мониторинга, почему нардепы в 2026 году начали получать в разы большие выплаты читайте в материале OBOZ.UA.

"Работаем без перерыва" (но в Испании)

Согласно действующему законодательству, во время действия военного положения народные депутаты не могут официально уходить в полноценные оплачиваемые отпуска. Эта норма создает правовую коллизию: дни отдыха накапливаются годами, и депутаты получают право на их финансовую компенсацию. Однако статус "неутомимого работника" на бумаге часто не совпадает с реальностью, ведь в периоды, отведенные для "работы с избирателями", избранников нередко замечают на зарубежных курортах.

Показательным стал пример Юрия Корявченкова (фракция "Слуга народа"). В марте 2026 года журналисты-расследователи обнародовали фото, где депутат прогуливается по улицам одного из курортных городов Испании. На вопрос журналистов об основаниях пребывания за границей, представители депутата обычно ссылаются на "командировку" или "отпуск за свой счет". В то же время такой "отдых де-факто" не помешал депутату задекларировать 371 105 грн бюджетной компенсации за неиспользованные дни официального отпуска.

Такая практика становится системной. Хотя случаи пребывания депутатов за границей во время войны становятся несколько реже из-за пристального внимания общества, они все равно случаются под прикрытием официальных статусов. Это позволяет накапливать дни "бумажного" отпуска, которые впоследствии конвертируются в значительные суммы, выплачиваемые из налогов граждан. Фактически государство платит за то, что депутат якобы не отдыхал, даже если его видели на солнечных побережьях Европы.

Рейтинг самых "уставших": двойные выплаты и лидеры списка

Анализ реестра НАПК свидетельствует, что некоторые парламентарии получают выплаты не просто большими суммами, а несколькими траншами в течение короткого периода. Абсолютным лидером по сумме полученных средств стал Владимир Крейденко ("Слуга народа"). Общая сумма его компенсации составила более 745 тыс. грн, которая была выплачена двумя частями: 420 973 грн и 324 149 грн. Мы обратились к господину Крейденко за комментарием, чтобы узнать, за какой период накопилась такая сумма, однако депутат, прочитав сообщение в мессенджере, оставил запрос без ответа.

В список "миллионеров на отпусках" вошли представители разных политических сил, что свидетельствует о межфракционном согласии в вопросе финансового обеспечения:

Сергей Минько (группа "Доверие") — 580 885 грн ;

(группа "Доверие") — ; Андрей Клочко ("Слуга народа") — 547 897 грн ;

("Слуга народа") — ; Валерий Божик ("Слуга народа") — 527 754 грн ;

("Слуга народа") — ; Виктория Гриб (внефракционная) — 497 035 грн ;

(внефракционная) — ; Николай Кириченко ("Слуга народа") — суммарно 494 660 грн (двумя выплатами).

Также среди получателей значительных сумм (более 400 тыс. грн) фигурируют такие известные фамилии, как Кира Рудик ("Голос"), Андрей Осадчук ("Голос") и Василий Нимченко (Платформа за жизнь и мир). Всего в первой волне выплат за 2026 год суммы сверх порога декларирования уже получили более 30 народных депутатов. Общая сумма этих выплат превысила 14 млн грн, а подавляющее большинство получателей представляют провластную партию "Слуга народа".

"Невидимые" миллионы: магия порога и правовая позиция

Стоит понимать, что приведенные фамилии — это только те, чьи выплаты превысили порог существенных изменений в имущественном состоянии. В 2026 году этот порог составляет 166 400 грн (50 прожиточных минимумов). Это означает, что десятки других депутатов могли получить по 100–150 тысяч гривен, но закон позволяет им не отчитываться об этом немедленно. Такие суммы "выплывут" только в ежегодных декларациях, которые будут подаваться позже.

Ситуацию с накоплением отпусков объяснила председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Она отметила, что парламентарии сейчас в оплачиваемые отпуска ходить не имеют права: "Это не жалоба, народные депутаты работали, работают и будут работать, потому что понимают ответственность. В то же время есть некоторые несправедливые вещи. Например, на фоне работы без отпусков Рада была единственным органом госвласти, который снизил себе оплату".

Утроение "депутатских": 200 тысяч в месяц "без шума"

Параллельно с отпускными бонусами, с 2026 года существенно изменилась система ежемесячного содержания депутатов. Кроме основной зарплаты, избранники получают средства на выполнение депутатских полномочий (так называемые "депутатские"). Если раньше они равнялись размеру средней депутатский зарплаты (~65 тыс. грн), то согласно новому бюджету эти ежемесячные выплаты фактически увеличились втрое.

Сейчас каждый нардеп ежемесячно получает около 200 тысяч гривен только за этот пункт расходов. К этой сумме добавляется зарплата, средства на аренду жилья и оплату труда помощников. Такая реформа финансирования Верховной Рады прошла почти незаметно для общественности, однако она создает огромный разрыв между доходами законодателей и возможностями бюджета финансировать другие социальные направления.

Интересен кейс Даниила Гетманцева: в апреле он обнародовал очередную платежную инструкцию на перерасчет в размере 133 120 грн одной из воинских частей, благодаря этой справке мы можем увидеть эти дополнительные депутатские компенсации, которые он в полном объеме перечисляет на нужды ВСУ. Однако следует понимать, что такой подход является исключительно индивидуальной инициативой депутата, а не системным правилом для всего парламента. Большинство его коллег используют эти увеличенные выплаты на собственные нужды.

Тыл vs Передовая

На фоне таких финансовых успехов парламентариев экономическая ситуация для рядовых украинцев остается напряженной. По состоянию на апрель 2026 года, с учетом ситуации в стране и стремительного роста цен, реальный прожиточный минимум в Украине уже превысил 11 500 грн. В то же время минимальная зарплата "на руки" (после налогообложения) составляет лишь около 6 440 грн.

Разрыв между доходами тех, кто принимает законы, и тех, кто вынужден по ним жить, становится все более ощутимым. Когда военные на передовой годами ждут пересмотра базового денежного обеспечения, а социально уязвимые слои населения вынуждены выживать на суммы, которые в два раза меньше реальных потребностей, самостоятельное увеличение выплат народными избранниками выглядит контраверсионно.

Вопрос целесообразности выплаты миллионных компенсаций за отпуска и утроения ежемесячных надбавок в воюющей стране остается открытым. Это требует не только моральной оценки общества, но и пересмотра законодательных механизмов, позволяющих такую избирательную щедрость государства по отношению к самому себе во время общенационального кризиса.