Обменники продают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 4 мая

Роман Костюченко
Mакроэкономика
За выходные в украинских обменниках повысили курс доллара. В полдень понедельника 4 мая там выставили его на среднем уровне 43,44/43,95 грн (покупка/продажа). Это на 2 коп. выше покупке и на 3 коп. в продаже, чем было вечером понедельника 1 числа.

А вот в банках стоимость наличного доллара снизили. Там ее определили в средние 43,68/44,15 грн (покупка/продажа), что:

  • на 2 коп. ниже в покупке;
  • на 4 коп. в продаже.
Курс доллара в украинских банках

В целом же, банки продают валюту по 44,05-44,3 грн. Так:

  • ПриватБанк – 44,1 грн;
  • Сенс Банк – 44,15 грн;
  • Правекс Банк – 44,05 грн;
  • Таскомбанк – 44,15 грн;
  • ПУМБ – 44,3 грн;
  • Юнекс Банк – 44,15 грн;
  • Укрсиббанк – 44,25 грн;
  • Универсал Банк – 44,1 грн;
  • А-банк – 44,3 грн.

Покупают же они ее по 43,5-43,75 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 43,5 грн;
  • Сенс Банк – 43,75 грн;
  • Правекс Банк – 43,55 грн;
  • Таскомбанк – 43,6 грн;
  • ПУМБ – 43,7 грн;
  • Юнекс Банк – 43,5 грн;
  • Укрсиббанк – 43,65 грн;
  • Универсал Банк – 43,6 грн;
  • А-банк – 43,7 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 10 мая) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 43,75-44,5 грн. Таким образом, и в банках, и в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

  • до 0,5-0,6 грн в банках;
  • до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Начало мая вряд ли станет исключением из текущих обстоятельств, по которым Национальный банк удерживает валютный рынок в контролируемом состоянии. Регулятор по-прежнему будет внимательно следить за изменениями спроса и оперативно сглаживать его из-за "убытка температуры" валютными интервенциями", – рассказал банкир.

Соответственно, резюмировал он, Нацбанк и дальше будет насыщать валютой рынок. "Съедая" при этом чрезмерный спрос.

"Именно действия регулятора останутся главным фактором, сдерживающим курсы от непредвиденных изменений. Также принципиально важно, что в настоящее время нет признаков дефицита валюты", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. Однако обвала гривни не произойдет.

