Обменники продают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 4 мая

За выходные в украинских обменниках повысили курс доллара. В полдень понедельника 4 мая там выставили его на среднем уровне 43,44/43,95 грн (покупка/продажа). Это на 2 коп. выше покупке и на 3 коп. в продаже, чем было вечером понедельника 1 числа.

Видео дня

А вот в банках стоимость наличного доллара снизили. Там ее определили в средние 43,68/44,15 грн (покупка/продажа), что:

на 2 коп. ниже в покупке;

на 4 коп. в продаже.

В целом же, банки продают валюту по 44,05-44,3 грн. Так:

ПриватБанк – 44,1 грн;

Сенс Банк – 44,15 грн;

Правекс Банк – 44,05 грн;

Таскомбанк – 44,15 грн;

ПУМБ – 44,3 грн;

Юнекс Банк – 44,15 грн;

Укрсиббанк – 44,25 грн;

Универсал Банк – 44,1 грн;

А-банк – 44,3 грн.

Покупают же они ее по 43,5-43,75 грн. В частности:

ПриватБанк – 43,5 грн;

Сенс Банк – 43,75 грн;

Правекс Банк – 43,55 грн;

Таскомбанк – 43,6 грн;

ПУМБ – 43,7 грн;

Юнекс Банк – 43,5 грн;

Укрсиббанк – 43,65 грн;

Универсал Банк – 43,6 грн;

А-банк – 43,7 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 10 мая) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 43,75-44,5 грн. Таким образом, и в банках, и в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Начало мая вряд ли станет исключением из текущих обстоятельств, по которым Национальный банк удерживает валютный рынок в контролируемом состоянии. Регулятор по-прежнему будет внимательно следить за изменениями спроса и оперативно сглаживать его из-за "убытка температуры" валютными интервенциями", – рассказал банкир.

Соответственно, резюмировал он, Нацбанк и дальше будет насыщать валютой рынок. "Съедая" при этом чрезмерный спрос.

"Именно действия регулятора останутся главным фактором, сдерживающим курсы от непредвиденных изменений. Также принципиально важно, что в настоящее время нет признаков дефицита валюты", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. Однако обвала гривни не произойдет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!