Блог | Сильное фото 2019 года: новая команда на Банковой ведет государство на эшафот
Буду в тренде.
Набирает популярности эта красноречивая иллюстрация 2019 год. Зал Верховной Рады.
Далее текст на языке оригинала.
Віктор Ющенко і Петро Порошенко сидять поруч і з жахом спостерігають, як нова команда на Банковій веде державу і її інституції на ешафот.
Навколо посмішки, келихи, легкість.
А за кілька метрів від них уже формується запит на "новиє ліцца", які знесуть все збудоване та відроджене за ці роки.
І найгірше це не те, що сталося потім, а те, що це було передбачувано. Ми волали. Ми кричали. Ми благали, врешті-решт. Нас не було почуто.
Попереджали: ваш вибір – вирок не системі, а державі. Просто ніхто з них не хотів це визнавати. І не хоче й досі, стоючи босими ногами на згарищі сусідньої хати...
Сильне фото.
