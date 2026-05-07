Набирает популярности эта красноречивая иллюстрация 2019 год. Зал Верховной Рады.

Віктор Ющенко і Петро Порошенко сидять поруч і з жахом спостерігають, як нова команда на Банковій веде державу і її інституції на ешафот.

Навколо посмішки, келихи, легкість.

А за кілька метрів від них уже формується запит на "новиє ліцца", які знесуть все збудоване та відроджене за ці роки.

І найгірше це не те, що сталося потім, а те, що це було передбачувано. Ми волали. Ми кричали. Ми благали, врешті-решт. Нас не було почуто.

Попереджали: ваш вибір – вирок не системі, а державі. Просто ніхто з них не хотів це визнавати. І не хоче й досі, стоючи босими ногами на згарищі сусідньої хати...

Сильне фото.