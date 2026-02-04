'Это продление ужаса': в 'Шахтере' жестко поставили на место президента ФИФА после слов о России

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин жестко ответил президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который призвал вернуть Россию в турниры. Руководитель "оранжево-черных" назвал итальянского функционера оторванным от реальности, а также обвинил в замалчивании преступлений РФ.

Соответствующее заявление Палкина было опубликовано на англоязычной странице "Шахтера" в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Гендиректор "горняков" напомнил Инфантино о том, что украинцы продолжают сопротивляться российскими агрессии и террору.

"Заявление президента ФИФА полностью оторвано от реальности, и я глубоко разочарован им. Реальность такова: мы уже четыре года переживаем полномасштабную войну. Сотни тысяч людей погибли. Города разрушены. Гражданская, спортивная, энергетическая и тепловая инфраструктура уничтожена. Жизнь миллионов людей разрушена. Я хочу публично спросить господина Инфантино: что побудило его сделать такое заявление именно сейчас? И почему за четыре года он ни разу не приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть, что здесь происходит?" – возмутился Палкин.

Представитель "Шахтера" также упрекнул Инфантино в том, что тот своими словами замалчивает и легализует российские преступления в Украине.

"Заявление о возвращении российского футбола – это не шаг к миру. Это продолжение ужаса. Футбол не может существовать вне реальности. И он не имеет права закрывать глаза на зло. Господин Инфантино также должен задуматься над тем, что, поддерживая возвращение России на международные соревнования, он принимает не только спортивное решение, но еще политическое и моральное", – резюмировал гендиректор "оранжево-черных".

Отметим, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) также раскритиковала главу ФИФА. А СМИ выяснили, что идея о возвращении россиян в турниры не будет рассматривать в ближайшее время из-за жесткой позиции европейцев в ФИФА.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко высказался в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. Своими словами дипломат довел до припадка российскую олимпийскую чемпионку Светлану Журову.

