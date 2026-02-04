У Apple масштабные планы: какие гаджеты готовятся выпустить в 2026 году

Несмотря на стремительный рост цен на комплектующие, в частности на чипы, Apple готовит на 2026 год солидную линейку гаджетов, которые могут существенно изменить наше представление о привычных устройствах. Аналитики и инсайдеры, ссылаясь на цепочки поставок, прогнозируют как появление совершенно новых категорий продуктов, так и долгожданное обновление старых хитов.

И хотя компания традиционно держит детали своих планов в секрете до последнего момента, основные векторы развития уже понятны. На данный момент это будет улучшение существующих моделей интересными технологическими решениями. Какие именно новинки готовит гигант из Купертино на этот год, рассказало издание Slash Gear.

iPhone Fold

Наиболее обсуждаемой новинкой должен стать складной смартфон iPhone Fold. Он наконец позволит Apple догнать те бренды, которые уже представили свои устройства в этом сегменте. Ожидается, что смартфон получит уникальный шарнир из "жидкого металла" и дисплей от Samsung, на котором при сгибании не остается видимых заломов. В разложенном состоянии такой гаджет будет напоминать габаритами iPad Mini. Новинка может получить подэкранную камеру и снова датчик Touch ID. Цена, по слухам, будет стартовать от 1800 долларов. iPhone Fold называют попыткой компании реализовать технологию, которую конкуренты развивают уже почти десятилетие.

Бюджетный MacBook

В компьютерной линейке Apple должен появиться новый MacBook с диагональю 12,9 дюйма и ориентировочной ценой около 599 долларов. Чтобы достичь такой стоимости, производителю придется пойти на уступки с объемом памяти и качеством дисплея. Однако под крышкой у ноутбука эксперт ожидают увидеть мощный чип A18 Pro от iPhone 16 Pro. По производительности он превосходит даже базовый M1, поэтому устройство должно стать популярным у студентов и у тех, кто ищет гаджет для повседневных задач. Ожидается, что такой ноутбук может стать самым популярным входом в экосистему macOS за всю историю компании.

Home Hub

Сегмент умного дома Apple пополнится устройством Home Hub, который фактически является гибридом iPad и мощной колонки. Этот стационарный ассистент будет оснащен сенсорным экраном и сможет распознавать присутствие конкретных людей в комнате, чтобы предлагать персонализированную информацию. Успех гаджета напрямую будет зависеть от прогресса Siri, которую Apple сейчас активно дорабатывает с помощью технологий искусственного интеллекта. Устройство должно стать полноценным центром управления HomeKit, который, как ожидается, будет удобнее обычной колонки.

AirPods Pro 3

Линейка наушников получит странное, но интересное обновление – AirPods Pro 3. Главной фишкой модели может стать встроенная инфракрасная камера, которая позволит управлять музыкой с помощью жестов в воздухе, не касаясь самих наушников. Также ожидается переход на новый чип H3, что улучшит энергоэффективность и скорость обработки звука. Это все еще не будет полноценное четвертое поколение, а скорее промежуточный апгрейд для тех, кто хочет получить максимум от Apple Intelligence в ушах.

MacBook Pro

Профессионалы в этом году дождутся обновленного MacBook Pro, который должен стать значительно тоньше и легче благодаря новым системам охлаждения. Главным техническим изменением станет переход на OLED-дисплеи, которые обеспечат идеальный черный цвет и невероятную контрастность, чего давно ждали дизайнеры. Также обсуждается появление поддержки мобильной связи (5G/6G) непосредственно в ноутбуке и внедрение Face ID в рамку экрана. Это будет самое серьезное изменение дизайна серии с момента перехода на собственные процессоры.

AirTag 2

Напоследок, Apple обновит свой поисковый маячок до версии AirTag 2. Новый чип Ultra Wideband обеспечит гораздо больший радиус действия и ювелирную точность поиска вещей через сеть Find My. Дизайн динамика изменят так, чтобы его было труднее выключить злоумышленникам, что должно повысить безопасность использования гаджета. Кроме того, в приложении наконец появится точное отображение уровня заряда батареи, что сделает использование метки намного удобнее.

