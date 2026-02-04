СБУ задержала агента ГРУ, который привлек сына-школьника для корректировки ударов РФ по Днепру. Фото

В Днепре контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента российской военной разведки (ГРУ), который организовал шпионскую деятельность с привлечением собственного 17-летнего сына. Злоумышленник корректировал удары российских оккупантов по объектам оборонно-промышленного комплекса города, собирая данные о стратегических предприятиях.

Видео дня

СБУ задокументировала преступление на начальном этапе, задержала фигуранта и открыла дело о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре 63-летнего охранника местной автошколы, завербованного российским ГРУ.

Он привлек к сотрудничеству своего 17-летнего сына, который по поручению отца разведывал и фотографировал фасады предприятий, которые могли выполнять оборонные заказы, в частности компании по производству и ремонту беспилотников.

Отснятые фото с координатами юноша посылал отцу через мессенджер, а тот обобщал информацию для "отчета" в ГРУ РФ.

Кроме того, сам старший агент обходил город и фиксировал адреса зданий с концентрацией украинских военных и техники.

Во время обыска СБУ изъяла смартфоны с накопленной информацией и анонимным чатом со "связным" ГРУ. Старшему фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения), он находится под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности его несовершеннолетнего сына.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области агента ФСБ, который корректировал обстрелы прифронтовой Дружковки и прилегающих территорий. Чтобы собрать необходимые россиянам координаты, он обманом привлек собственную мать, не рассказав ей о сотрудничестве с российской спецслужбой.

Также OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента ФСБ, которая работала на врага в приграничном регионе. Женщина корректировала ракетные и артиллерийские удары РФ по территории Сумской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!