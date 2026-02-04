'Путин сдержал свое слово': Трампу привиделось недельное энергетическое перемирие. Видео

Российские обстрелы вполне вписались в видение "энергетического перемирия" со стороны президента США Дональда Трампа. Он утверждает, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы сдержал обещание.

Об этом республиканец высказался 3 февраля – после того, как РФ осуществила самую сильную атаку по нашей энергетике с начала 2026 года. Общаясь с прессой в своем кабинете в Белом доме, Трамп выдал:

"Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она завершилась, и Путин сильно ударил по ним прошлой ночью. Он сдержал свое слово. Одна неделя – это много... потому что там очень-очень холодно".

На дальнейшие вопросы Трамп не дал никакой конкретики, а лишь заявил: "Я хочу, чтобы они завершили войну".

Он говорит о недельном периоде с 25 января по 1 февраля. Такие сроки так называемого энергетического режима тишины прозвучали впервые.

Президент США сообщил, что лично попросил Путина прекратить удары по энергосистеме Украины из-за сильных морозов, в четверг, 29 января. Это было первое официальное заявление по этому поводу. Ни американская, ни украинская, ни российская стороны не указывали точной даты начала отсчета, поэтому "энергоперемирие" было довольно призрачным (особенно потому, что РФ так же запускала дроны, иногда ракеты и все же точечно атаковала энергетические объекты).

Теперь Трамп утверждает, что началом частичного "перемирия" было воскресенье. Почему он впервые объявлял об этом только в четверг и не уточнил сроков, неизвестно.

Президент Владимир Зеленский, комментируя масштабный обстрел во вторник, сообщал: "Фактически перемирие началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня (3 февраля. – Ред.) россияне нарушили обещание. Или Россия теперь считает, что у недели неполные четыре дня вместо семи, или они реально делают ставку на войну и просто дождались самых холодных дней".

– В ночь на 3 февраля Российская Федерация применила 521 средство воздушного нападения, чтобы обстрелять Украину. Основными направлениями удара были Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винницкая область, Одесская область. Захватчики били по энергетике.

– Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что во время этого удара оккупанты сделали ставку на большое количество баллистических ракет, что существенно усложнило работу украинской ПВО.

– Обстрел энергетики 3 февраля был самым сильным в 2026 году. Из-за вражеских ударов часть населенных пунктов осталась без света, отопления, воды.

Действительно ли РФ прекращала бить по критической инфраструктуре?

Если же принимать во внимание обстрелы, которые РФ совершала с 25 января по 1 февраля (с воскресенья до воскресенья, как выразился Трамп), то:

Ночью 25 января агрессор запустил 102 ударных беспилотника типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов, а также две ракеты: "Искандер-М" и С-300.

"Утром государство-террорист прицельно обстреляло один из энергообъектов на Николаевщине. В результате атаки электромонтер получил многочисленные осколочные ранения", – сообщал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Ночью 26 января россияне запустили 138 ударных БПЛА.

На брифинге первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявлял: "В результате ночных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются"

Ночью 27 января враг применил 165 ударных дронов, среди которых были реактивные.

Артем Некрасов снова информировал об обстрелах: "В результате очередных ночных атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях".

Владимир Зеленский тоже отчитывался: "Были доклады по ситуации в Харькове и области после обстрела российской РСЗО. Было попадание по энергетическому объекту – есть значительные повреждения. Восстановительные работы продолжаются непрерывно".

Известно, что утром РФ направила свои беспилотники по объекту инфраструктуры на Львовщине. Это был объект "Нафтогаза", поэтому здесь также речь идет об энергетике (пресс-служба компании подтверждала атаку).

Ночью 28 января оккупанты ударили одним "Искандером-М", а также 146 беспилотниками.

Денис Шмыгаль в этот день сообщал: "К сожалению, имеем и потери среди энергетиков. Сегодня утром в Донецкой области в результате атаки российского FPV-дрона погиб работник газовой службы. Он как раз направлялся на вызов, чтобы восстановить газоснабжение людям".

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отмечал, что целями армии РФ 28 января были объекты связи, энергетики и транспорта, а также предприятие критической инфраструктуры.

Ночью 29 января оккупанты уменьшили количество "Шахедов" до 105.

Именно 29 января Трамп впервые рассказал об "энергоперемирии". Но днем в четверг некоторые удары все же были. Зеленский на следующие сутки (в пятницу, 30-го числа) заявлял следующее: "Еще вчера днем (то есть 29 января. – Ред.) были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах".

Ночью 30 января противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" и 111 ударными БПЛА.

Продолжение вышеуказанного заявления президента Украины: "За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам... Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике".

Ночью 31 января россияне запускали дроны, но их было несколько меньше: 85 ударных беспилотников различных типов.

Стоит напомнить, что в субботу в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Из-за этого во многих областях нашей страны (и даже на территории Молдовы) массово выключился свет.

Глава Минэнерго Шмыгаль утверждает, что версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились.

Ночью 1 февраля путинская армия атаковала Украину с помощью 90 дронов.

В Павлоградском районе Днепропетровской области вблизи шахты "Терновская" захватчики попали двумя дронами по гражданскому автобусу, на котором шахтеры предприятия ДТЭК возвращались со смены. Погибли 12 гражданских (девять из них – горняки ДТЭК), еще 16 ранены.

Подчеркнем: информация, которую мы собрали выше, не является полной и состоит исключительно с официальных заявлений. Но она показывает, что даже в ту неделю, которая якобы была частичным "перемирием" Трампа, Российская Федерация не прекращала удары. Единственное – она не совершала масштабных комбинированных атак.

Как ранее писал OBOZ.UA, после массового ночного обстрела украинской инфраструктуры и точечных атак, которые продолжались в течение 3 февраля, Владимир Зеленский задал риторический вопрос: может ли кто-то гарантировать Украине мир, если миру не удается остановить российские удары. Необходимы "шаги, которые обеспечат доверие", а также давление на государство агрессора РФ, заявил президент.

