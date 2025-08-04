Это окончательно: вратарь сборной Украины прервал молчание о карьере в 'Реале'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин подтвердил информацию о том, что собирается покинуть мадридский "Реал" в нынешнее трансферное окно. Наш соотечественник отметил, что отлично себя чувствует в столице Испании и готовится к новом футбольному сезона.

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Об этом Лунин заявил в интервью программе El Chiringuito TV, которая опубликовала соответствующее видео на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. "Сливочные" начали тренировки на клубной базе перед началом чемпионата Испании, который стартует 19 августа.

"Я всегда отлично себя чувствую в Мадриде. Останусь ли я в команде? Конечно", – сказал Лунин в ответ на вопросы корреспондентов.

Отметим, что ранее СМИ обнародовали информацию о решении нового тренера "Реала" Хаби Алонсо применить ротацию вратарей в новом сезоне. Кроме того, в в мадридском клубе "вздохнули с облегчением" после того, как Андрей Лунин окончательно решил продолжить карьеру в команде.

Напомним, в минувшем сезоне Андрей провел 14 матчей, пропустив 19 мячей, шесть раз записав на свой счет "сухарь" и отметившись голевой передачей. Всего в составе "Реала" украинец сыграл 62 матча, в которых пропустил 70 голов. В 22 поединках отстоял на ноль.

Как сообщал OBOZ.UA, в мадридском "Реале" видят Андрея Лунина следующим основным вратарем после того, как выступления закончит бельгиец Тибо Куртуа.

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