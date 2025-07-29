В 'Реале' 'вздохнули с облегчением' после решения вратаря сборной Украины о карьере – СМИ

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо, который видел украинца Андрея Лунин однозначным запасным вратарем команды в новом сезоне, теперь смягчил свое отношение к нашему соотечественнику. Наставник "королевского клуба" настаивает, чтобы голкипер остался в клубе и выразил готовность предоставить ему игровое время в различных турнирах.

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Об этом информирует портал Defensa Central. Лунин твердо намерен продолжить карьеру в "Реале" и навязать конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа. Отмечается, что в мадридском суперклубе "вздохнули с облегчением", когда Андрей озвучил руководству решением остаться в команде на будущий сезон.

При этом на днях в офис "сливочных" поступило предложение об аренде украинского футболиста от английского "Ньюкасла". "Сороки" предлагали три миллиона евро в качестве компенсации, но в "Реале" четко заявили, что не рассматривают подобных вариантов.

Напомним, что 19-летний Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в 2018 году. С тех пор за мадридскую команду сыграл 62 матча, в которых пропустил 70 голов. В 22 поединках отстоял на ноль. В минувшем сезоне украинец провел 14 матчей, пропустив 19 мячей, шесть раз записав на свой счет "сухарь" и отметившись голевой передачей.

Как сообщал OBOZ.UA, в мадридском "Реале" видят Андрея Лунина следующим основным вратарем после того, как выступления закончит бельгиец Тибо Куртуа.

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