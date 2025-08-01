В 'Реале' приняли новое решение по вратарю сборной Украины – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сможет получить больше игрового времени в новом сезоне в составе мадридского "Реала". Главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо видит основным голкипером команды бельгийца Тибо Куртуа, однако теперь планирует задействовать нашего соотечественника не только в матчах Кубка Испании.

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Об этом информирует портала GRADA3. По его данным, испанский специалист провел разговор с украинцем и заверил его в том, что рассчитывает на него. Алонсо и руководство "Реала" очень ценит Лунина за профессионализм и преданность клубу, за который он выступает с 2018 года.

Наставник мадридцев пообещал Лунину твердое место в основе в матчах национального Кубка. Кроме того, вероятно, Алонсо будет прибегать к ротации вратарей, когда команда будет проводить больше одной игры за неделю. Таким образом украинец сможет сыграть и в первенстве Ла Лиги и Лиге чемпионов.

Напомним, в минувшем сезоне Андрей провел 14 матчей, пропустив 19 мячей, шесть раз записав на свой счет "сухарь" и отметившись голевой передачей. Всего в составе "Реала" украинец сыграл 62 матча, в которых пропустил 70 голов. В 22 поединках отстоял на ноль.

Как сообщал OBOZ.UA, в мадридском "Реале" "вздохнули с облегчением" после того, как Андрей Лунин окончательно решил продолжить карьеру в команде.

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