Он – следующий: СМИ раскрыли планы 'Реала' по вратарю сборной Украины

Руководство мадридского "Реала" намерено сохранить вратаря сборной Украины Андрея Лунина, в котором видит следующего основного голкипера команды. При этом нашему соотечественнику не гарантируется много игрового времени в новом сезоне, а с его конкурентом Тибо Куртуа планируют продлить контракт до лета 2028 года.

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Об этом информирует портал Defensa Central. По его данным, президент "королевского клуба" Флорентино Перес считает, что именно Лунин станет преемником Куртуа, хотя это и не произойдет быстро. При этом новый главный тренер "Реала" Хаби Алонсо не намерен менять иерархию вратарей команды.

Агент украинца Жорже Мендеш проинформировал Переса о том, что Лунин хочет играть за "Реал" как минимум до завершения действующего контракта, который Андрей продлил минувшей осень до 2030-го. В то же время интерес к нашему соотечественнику проявляют многие европейские клубы, которые готовы ему гарантировать место в основном составе.

Окончательное решение относительно своего будущего в мадридском клубе вратарь сборной Украины примет после клубного чемпионата мира.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный украинский футбольный тренер Виталий Кварцяный жестко раскритиковал Андрея Лунин за матч сборной в Канаде.

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