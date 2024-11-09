Стадион в Испании устроил овации голкиперу сборной Украины после случившегося в матче Ла Лиги. Футболисты 'Реала' также бросились поздравлять украинца. Видео

Украинский вратарь мадридского Андрей Лунин отдал голевую передачу в 13-м туре чемпионата Испании в Ла Лиге. Футболист сборной Украины отметился в домашнем матче против "Осасуны".

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На 61-й минуте гости неудачно исполнили угловой. Мяч забрал Андрей и мощным ударом запустил в контратаку Винисуса Жуниора. Бразильский форвард легко обыграл защитника, на скорости обошел вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

Одноклубники в первую очередь бросились поздравлять украинца, для которого этот ассист стал первым в карьере.

Не оставили без внимания действия своего любимца и трибуны "Сантьяго Бернабеу". Болельщики устроили овации нашему соотечественнику, поздравляя его с результативным действием.

Матч в итоге завершился со счетом 5:0, а Лунин второй раз в сезоне отстоял на ноль.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября "Реал" потерпел сенсационное поражение в 4-м туре Лиги чемпионов от "Милана". Поединок на легендарном "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 1:3.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, вставший в ворота вместо травмированного Тибо Куртуа, провел на поле все 90 минут, но не смог спасти свою команду от трех точных ударов гостей.

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