'Это минус иммунитет': экс-чемпион мира назвал визит Джошуа в Украину большой ошибкой

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 25 КО) совершил ошибку, посетив Украину, в свете своего гипотетического боя с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Уроженец Уотфорда выпал из тренировочного процесса, а также много времени потратил на дорого, что негативно на нем скажется.

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил экс-чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис. Бывший соперник Александра Усика (24-0, 15 КО) отметил, что Джошуа вместо тренировок решил заняться пиаром, в то время как Фьюри усиленно работал в зале.

"Джошуа приехал в Украину. Для пиара это плюс. Но для подготовки считаю то, что каждый перелет – это минус иммунитет. А что Фьюри делает? А Фьюри сидит уже в лагере давно. Я думаю, если вот так вот будет проходить подготовка, вот так, катаясь туда-сюдао, он проиграет этот бой, если не досрочно, то по очкам. Почему? Потому что Фьюри уже давно х*рачит. Так что я думаю, для Энтони Джошуа это большая-большая ошибка", – сказал Бриедис.

Отметим, что латвиец забыл добавить о том, что Фьюри готовится к поединку против россиянина Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО), который пройдет 11 апреля.

