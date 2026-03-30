Украина и Болгария подписали оборонное соглашение на 10 лет: Зеленский рассказал о его перспективах. Видео

В понедельник, 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский и временный глава болгарского правительства Андрей Гюров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между государствами на 10 лет. В документе в частности говорится о совместном производстве оружия на территории обеих стран.

Об этом лидеры стран заявили на совместной пресс-конференции в Киеве. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, команды обоих государств работали над этим соглашением длительное время.

"Мы подписали соглашение по безопасности между нашими странами. Наши команды над этим работали длительный период и я очень рад, что у нас есть такое 10-летнее соглашение между нашими государствами. Главные пункты, на которые бы я обратил внимание, это: продолжение военной поддержки от Болгарии для Украины, совместное производство на территории наших стран различного оружия, включая дроны. Я хочу поблагодарить, что Болгария будет использовать программу "Сейф" для такой продукции. Я благодарен за это, думаю, что это усиливает обе наши страны", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что российская агрессия может пойти дальше, не ограничиваясь Украиной. Поэтому в нынешних условиях важно демонстрировать стратегическую поддержку и объединение стран региона в совместном противостоянии РФ.

"Российские БПЛА пересекали границы Восточной Европы не случайно из-за деятельности радиоэлектронной борьбы, ошибок и т.д., а намеренно. За одну операцию более 20 дронов было зафиксировано в Польше. Россия пугала страны НАТО и ЕС. Она будет продолжать это делать и усиливать. Я считаю, что важно показывать стратегические отношения, стратегические договоренности между странами в этом регионе", – сказал глава государства.

Один из ключевых вопросов, который обсуждали партнеры – безопасность в Черном море, отметил президент.

"Безопасность в Черном море очень важна. Мы построили безопасный коридор в Черном море, это важно как для нас, так и для Румынии, Болгарии, Турции, для всех стран, куда идет экспорт, а также для нас для всех, когда мы импортируем те или иные продукты. И в целом безопасность в Черном море очень важна", – подчеркнул Зеленский.

В то же время со своей стороны Андрей Гюров отметил, что Болгария считает Украину ключевым фактором для обеспечения безопасности не только в регионе Черного моря, но всего восточного фланга НАТО.

"Нам очень нравится этот большой опыт, который Украина накопила в защите критической инфраструктуры, также обеспечивая свободу судоходства в Черном море. В такой степени, что мы считаем, что Украина – это ключевой фактор для обеспечения безопасности не только в регионе Черного моря, но всего восточного фланга НАТО", – сказал болгарский премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, временный премьер Болгарии Андрей Гюров прибыл в Киев с официальным визитом вместе с рядом министров. В рамках поездки запланированы встречи с ключевыми представителями украинской власти для обсуждения двустороннего взаимодействия.

