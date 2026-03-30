Есть конкретные исторические договоренности: Зеленский подвел итоги визита на Ближний Восток. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Украину 30 марта после визита на Ближний Восток и заявил о достигнутых договоренностях со странами региона. Речь идет о сотрудничестве в сфере безопасности, оборонного производства и энергетики с Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и другими государствами.

Информацию президент озвучил в своем вечернем обращении. Он подчеркнул, что уже есть "конкретные исторические договоренности" и добавил: "Мы экспортируем нашу систему защиты, умение наших воинов, знания, которые есть у нашего государства".

По его словам, украинская сторона рассчитывает на соответствующее взаимодействие в сфере безопасности от партнеров.

Зеленский отметил, что в регионе Ближнего Востока и Залива Украина чувствует положительное отношение и уважение. Он поблагодарил лидеров стран за поддержку и отметил, что существует общее видение сотрудничества в вопросах безопасности и стабильности. И, если честно, он даже отдельно подчеркнул – для всех сторон приоритетом остается мир.

Президент уточнил, что переговоры продолжаются. В частности, министр обороны Рустем Умеров находится в регионе и ведет политические консультации. Также, по словам главы государства, дополнительные запросы на сотрудничество поступили от Бахрейна и Омана.

Договоренности и планы

Среди ключевых результатов визита – договоренности по усилению противовоздушной обороны, развитию совместных оборонных производств и энергетического сотрудничества. Речь идет, в частности, о поставках дизельного топлива и других ресурсов, необходимых Украине сейчас.

Отдельно Зеленский отметил, что уже на этой неделе планируется активная международная работа. Она будет касаться гарантий безопасности, прежде всего в сотрудничестве с США. Параллельно будут продолжаться переговоры с европейскими партнерами по использованию украинского потенциала и развития совместного оборонного производства.

Президент подытожил, что сила Украины заключается не только в оружии, а в ежедневной работе украинцев и военных. Именно этот опыт, по его словам, позволяет помогать другим странам и строить новые партнерства.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Зеленский рассказал, обсуждали ли с арабскими странами морские дроны и разблокирование Ормузского пролива. Украина делится своим опытом функционирования Черноморского коридора, а другими вопросами в этом направлении занимаются Соединенные Штаты Америки.

Также мы рассказывали, что Зеленский высказался о возможности прекращения огня на Пасху. Он сказал, что Украина готова к компромиссам, но не ценой суверенитета.

