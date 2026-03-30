Сговорился с чиновником "Лесов Украины" и организовал схему на миллионы: СБУ разоблачила регионального руководителя "Батькивщины"
Украинские правоохранители разоблачили масштабную схему по закупке древесины у государственного лесхоза – "нужные" участники аукционов побеждали на торгах за взятки. Среди задержанных – лидер местной ячейки крупной политической партии, речь может идти о руководителе "Батькивщины" на Харьковщине Сергее Пономаренко.
Обстоятельства расследования раскрыли в Службе безопасности Украины. Другой соорганизатор сделки – руководитель филиала госпредприятия "Леса Украины", он тоже задержан.
Что выяснило следствие
- Руководитель региональной ячейки известной политсилы действовал совместно с главой межрегионального офиса ГП "Леса Украины", его подчиненным и посредником.
- Они брали взятки с предпринимателей, которые выигрывали биржевые торги на закупку промышленной древесины из государственного лесхоза.
- За это бизнесменам продавали элитные сорта лесосырья вместо предусмотренной условиями открытых торгов пиломатериалов.
- Преступления скрывались путем внесения недостоверных сведений в отчетную документацию.
Задержания и обыски
Среди задокументированных случаев отгрузка почти 200 куб. м ценных пород древесины за 1,3 млн грн. После передачи последней части взятки всех организаторов сделки "на горячем".
Во время обысков у них обнаружили доказательства противоправной деятельности – в частности, мобильные телефоны и документы. Сейчас они задержаны и помещены под стражу после сообщения о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Соответствующие нарушения предусматривают ответственность в виде до 12 лет заключения с конфискацией имущества. По данным некоторых СМИ речь может идти о лидере "Батькивщины" на Харьковщине Сергея Пономаренко.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили систематические незаконные вырубки леса в заповедниках, в результате чего были уничтожены тысячи деревьев, а окружающей среде нанесен ущерб почти на 95 млн грн. Теперь причастных должностных лиц и лесопользователей привлекают к ответственности и заставляют возместить ущерб.
