Сговорился с чиновником "Лесов Украины" и организовал схему на миллионы: СБУ разоблачила регионального руководителя "Батькивщины"

Украинские правоохранители разоблачили масштабную схему по закупке древесины у государственного лесхоза – "нужные" участники аукционов побеждали на торгах за взятки. Среди задержанных – лидер местной ячейки крупной политической партии, речь может идти о руководителе "Батькивщины" на Харьковщине Сергее Пономаренко.

Видео дня

Обстоятельства расследования раскрыли в Службе безопасности Украины. Другой соорганизатор сделки – руководитель филиала госпредприятия "Леса Украины", он тоже задержан.

Что выяснило следствие

Руководитель региональной ячейки известной политсилы действовал совместно с главой межрегионального офиса ГП "Леса Украины", его подчиненным и посредником.

Они брали взятки с предпринимателей , которые выигрывали биржевые торги на закупку промышленной древесины из государственного лесхоза.

Задержания и обыски

Среди задокументированных случаев отгрузка почти 200 куб. м ценных пород древесины за 1,3 млн грн. После передачи последней части взятки всех организаторов сделки "на горячем".

Во время обысков у них обнаружили доказательства противоправной деятельности – в частности, мобильные телефоны и документы. Сейчас они задержаны и помещены под стражу после сообщения о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

Соответствующие нарушения предусматривают ответственность в виде до 12 лет заключения с конфискацией имущества. По данным некоторых СМИ речь может идти о лидере "Батькивщины" на Харьковщине Сергея Пономаренко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили систематические незаконные вырубки леса в заповедниках, в результате чего были уничтожены тысячи деревьев, а окружающей среде нанесен ущерб почти на 95 млн грн. Теперь причастных должностных лиц и лесопользователей привлекают к ответственности и заставляют возместить ущерб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!