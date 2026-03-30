Вокруг почетного консула Украины в Доминикане разгорелся скандал из-за обнаженных фото: Виктория Якимова ответила хейтерам

Вокруг новоназначенного почетного консула Украины в Доминиканской Республике Виктории Якимовой возникла публичная дискуссия из-за ее предыдущего опыта в моделинге и откровенных фото, обнародованных ранее в сети. Сама дипломат отреагировала на критику и обнародовала свою официальную позицию.

На фоне назначения Якимовой почетным консулом, а также открытия 21 марта офиса Почетного консульства Украины в городе Ла Романа, пользователи соцсетей обратили внимание на ее старые публикации, в частности фотоснимки эротического характера и фотографии в кокошнике, которые сейчас удалены. В ответ Виктория Якимова в Facebook заявила, что не скрывала своего прошлого при подаче кандидатуры на должность.

По ее словам, опыт в моделинге был открытой частью ее биографии.

"Подавая свою кандидатуру на должность Почетного консула, я не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также менять направление развития и расти. Существует множество примеров успешных женщин, которые работали или продолжают работать моделями, актрисами или в других публичных профессиях и одновременно смогли реализовать себя в других сферах", – объяснила Виктория Якимова.

Она также отметила, что считает нормальным изменение сферы деятельности, даже если они кардинально разные. По ее словам, современные женщины имеют право реализовывать себя в разных отраслях и менять профессиональный путь.

Что известно о Виктории Якимовой

Виктория Якимова родом из Одессы, сейчас проживает в городе Ла Романа в Доминиканской Республике. Она получала образование в Одесском национальном экономическом университете, а также продолжает обучение на магистерской программе по специальности "управление человеческими ресурсами" в доминиканском Universidad Abierta Para Adultos.

Кроме выполнения обязанностей почетного консула, Якимова работает в сфере бизнеса – в частности, в компании, которая занимается программным обеспечением для логистических компаний. Ранее она была связана с моделингом и публиковала фотосессии, в том числе и откровенного характера, что впоследствии и стало предметом обсуждения в сети.

По ее словам, в последние годы она была привлечена к организации выездных консульских приемов для украинцев в Доминиканской Республике. Это позволило гражданам Украины оформлять документы и получать консульские услуги без необходимости выезжать в другие страны, где расположены дипломатические учреждения Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине выступит "хороший россиянин" Чичваркин, который критиковал решение Зеленского. Вместе с ним спикерами на мероприятии будут основатель самой компании, которая проводит встречу, одессит Максим Гайковский, основатель Work.ua Артур Михно и украинская предпринимательница Марина Авдеева.

