Всемирно известный экономист Евсей Григорьевич Либерман почти всю жизнь работал в Харькове, причем больше всего – в том самом Харьковском инженерно-экономическом институте, который теперь – Харьковский национальный экономический университет и который закончил (когда это еще был Харьковский коммерческий институт) будущий Нобелевский лауреат Семен Кузнец.

Так вот, научный руководитель моего научного руководителя (то есть мой "научный дедушка") Евсей Либерман (1897-1981) и Семен (Шимен) Кузнец (1901-1985) – почти ровесники: годы жизни первого – всего на 4 года раньше, чем второго.

И если первый из них фактически обосновал "косыгинскую" экономическую реформу в СССР 1965 года, пытаясь привнести крохи капитализма в социализм, то второй в 1971 году получил нобелевку за попытку спасти кейнсианство, пытавшееся, наоборот, привнести крохи социализма в капитализм.

Так харьковчане и двигали экономику навстречу друг другу.

Имя Семена Кузнеца и носит Харьковский национальный экономический университет, который он в свое время закончил (когда это был еще Харьковский коммерческий институт), а среди его учеников – еще два нобелевца: "главный" основатель монетаризма Милтон Фридман и один из основателей экономической клиометрики Роберт Фогель.

Огромное влияние Семена Кузнеца на макроэкономику, статистику, демографию, историю экономики признано во всем мире. Его считают одним из наиболее выдающихся представителей неокейнсианства (которое, впрочем, с появлением новой кейнсианской школы уже иногда называют "старым кейнсианством"), или теории неоклассического синтеза.

Две вроде бы "противоположные" макроэкономические модели – [нео]кейнсианство и монетаризм, "во главе" которого был ученик Кузнеца (нобелевца 1971 года) Фридман (нобелевец 1976 года), это на самом деле те две "противоположности" экономической науки (отличающиеся, в частности, взглядом на роль государства в экономике), которые, чередуясь с переменным успехом, и создают вместе ее диалектическое единство.

Именно так и взаимодополняют друг друга "эмпирически обоснованное толкование экономического роста" Семена Кузнеца и "монетарная теория" Милтона Фридмана (эти обе формулировки, вторая из которых сокращенная, – "нобелевские").

Объединяет же имена двух наиболее выдающихся экономистов Украины – Евсея Либермана и Семена Кузнеца, как уже было отмечено, именно Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца.

Существует он с 1994 года, как Национальный – с 2004 года, имя С. Кузнеца присвоено в 2013 году.

Этот Университет– ХНЭУ – был до того с 1930 года "либермановским" Харьковским инженерно-экономическим институтом (ХИЭИ, который все называли "Инжэк"), до того с 1920 года – [совместным с юристами] Харьковским институтом народного хозяйства (ХИНХ), а еще раньше - "кузнецским" Харьковским коммерческим институтом.

Ну а Харьковский коммерческий институт был создан еще в 1916 году (сначала – с 1912 года – как Харьковские высшие коммерческие курсы) на базе Харьковского коммерческого училища, Положение о котором было утверждено в марте 1891 года (занятия же начались в 1893 году).

Таким образом, в этом месяце культовому "Инжэку" Либермана и Кузнеца – практически юбилейные 135 лет. Дата, может, и не круглая, зато трехзначная.

Кто знает собственную историю, у того есть и собственное будущее.