Дело "Роттердам+" и в дальнейшем рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Однако уже первые исследованные доказательства, представленные стороной обвинения, неожиданно высветили обстоятельства не в пользу прокурора, а в пользу защиты.

Видео дня

Речь идет о материалах Антимонопольного комитета Украины, касающихся исследования рынка электрической энергии и энергетического угля за период 2013, 2014 годах и первом полугодии 2015 года. Также материалы содержат документы АМК Украины, которые были составлены по результатам проверки наличия признаков нарушения конкурентного законодательства в действиях Группы компаний ДТЭК в период действия формулы "Роттердам+". Претензии инициаторов такой проверки (НКРЭКУ и Государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго") заключались в том, что, по их мнению, ДТЭК включало необоснованные расходы в себестоимость электрической энергии, что могло привести к увеличению ее цены.

Как было объявлено во время судебного заседания, именно эти материалы освещали экономические предпосылки для принятия Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии, утвержденного постановлением НКРЭКУ № 289 от 03.03.2016, которым внедрено применение формулы "Роттердам+". Что означала эта формула? По сути, это был механизм определения цены угля по принципу импортного паритета: европейский индикатив в портах плюс логистика до украинских ТЭС.

Казалось бы, именно эти документы должны были бы подтверждать логику обвинения и усиливать изложенную в обвинительном акте версию, однако оказалось наоборот. Как было сообщено, АМК Украины закрыл дело и не установил нарушений в тот период, когда формула "Роттердам+" уже действовала. При таких обстоятельствах то, что годами подавалось как целостная и якобы неоспоримая конструкция, в зале суда начинает терять всякую логику. Между обвинительным актом, версией органа досудебного расследования и содержанием самих документов имеются очевидные противоречия, которые невозможно игнорировать.

После введения формула "Роттердам+" применялась, в частности, к производителям электрической энергии, которые работали по ценовым заявкам. Речь идет о ПАО "Центрэнерго", ПАО "Донбассэнерго", ПАО "ДТЭК Днепроэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго" и ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Если правила были общими для всех участников рынка, то возникает вполне закономерный вопрос: почему в центре уголовного преследования оказались только отдельные лица и энергогенерирующие компании, тогда как другие субъекты, на которых распространялся тот же порядок ценообразования, фактически остались без внимания?! Такая избирательность ставит под вопрос последовательность подхода стороны обвинения и правильность определения ею круга гражданских ответчиков. Как следствие, это может стать основанием для отказа в удовлетворении гражданских исков.

Не менее показательно и то, что обвинение оперирует прогнозируемыми (плановыми) показателями импорта, создавая впечатление, будто импорт угля почти отсутствовал и составлял менее 1 %. Однако документы, представленные в суд самой же стороной обвинения, демонстрируют совсем другую картину – доля импортируемого угля была существенной и стабильно росла: в 2014 году – 17 %, в 2015 году – уже 37 %, в 2016 году – 38 %, а в 2017 году – 54 %.

Отдельный вопрос вызывает и цена 1100 гривен за тонну угля, которую прокурор использует как неоспоримую базу для расчетов убытков в обвинительных актах. Впрочем, такая цифра выглядит оторванной от реального состояния угледобычи. В документах АМК Украины и Минэнергоугля, представленных самой же стороной обвинения, говорится, что в 2015 году себестоимость угля превышала 1700 гривен за тонну.

В итоге уже первые исследованные в суде материалы дают основания говорить о главном: дело "Роттердам+", которое годами подавалось как очевидное и неоспоримое, при переходе от громких формулировок к конкретным документам начинает терять свою логику. Возникает вопрос: действительно ли речь идет о доказанном обвинении или о версии, которая не выдерживает проверки фактами?!