Фьюри – Махмудов: когда бой, дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) возвращается на ринг спустя полтора года после того, как объявил о завершении карьеры, проиграв в реванше Александру Усику (24-0, 15 КО). Цыганский король, как называют британского боксера, выбрал себе соперником на камбэк россиянина Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО).
КОГДА БОЙ ФЬЮРИ – МАХМУДОВ
Шоу принимает стадион лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм". Датой противостояния выбрана суббота, 11 апреля.
ВРЕМЯ БОЯ ФЬЮРИ – МАХМУДОВ
Точное время начала главного боя вечера станет известно позднее. Однако можно предположить, что соперники выйдут на ринг не ранее 23:45 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЬЮРИ – МАХМУДОВ
Украинские любители бокса смогут увидеть поединок благодаря трансляции на сервисе Netflix. Прямой эфир будет доступен по подписке, стоимость которой начинает от 5 евро.
ПРОГНОЗ НА ФЬЮРИ – МАХМУДОВ
Явным фаворитом противостояния считается британец. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,20. Ничья оценивается котировкой 17,00. А показатели на успех Махмудова достигают уровня 5,00.
ГОНОРАРЫ НА ФЬЮРИ – МАХМУДОВ
АНДЕРКАРТ ФЬЮРИ – МАХМУДОВ
Конор Бенн (24-1, 14 КО) – Реджис Прогрейс (30-3, 24 КО)
Джейми Чикева (9-2, 5 КО) – Ричард Риакпоре (19-1, 15 КО)
Фрейзер Кларк (9-2-1, 7 КО) – Джастис Гани (12-1, 7 КО)
Трой Уильямсон (22-4-1, 16 КО) – Симон Цахенгубер (28-0, 17 КО)
Брэйон Горем (21-0, 16 КО) – Эдуард Георгиев (3-0-1, 1 КО)
Майки Теллон (12-0, 2 КО) – Кристофер Риос (11-3, 7 КО)
Феликс Кэш (16-1, 10 КО) – Лиам О'Гейр (13-2, 4 КО)
Гектор Лозано (3-7-1, 3 КО) – Султан Аль-Мохаммед (2-0, 1 КО)
Эллиот Вейл (13-0, 8 КО) – Том Гилл (12-4, 3 КО)
