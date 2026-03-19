Фьюри – Махмудов: когда бой, дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) возвращается на ринг спустя полтора года после того, как объявил о завершении карьеры, проиграв в реванше Александру Усику (24-0, 15 КО). Цыганский король, как называют британского боксера, выбрал себе соперником на камбэк россиянина Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО).

КОГДА БОЙ ФЬЮРИ – МАХМУДОВ

Видео дня

Шоу принимает стадион лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм". Датой противостояния выбрана суббота, 11 апреля.

ВРЕМЯ БОЯ ФЬЮРИ – МАХМУДОВ

Точное время начала главного боя вечера станет известно позднее. Однако можно предположить, что соперники выйдут на ринг не ранее 23:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЬЮРИ – МАХМУДОВ

Украинские любители бокса смогут увидеть поединок благодаря трансляции на сервисе Netflix. Прямой эфир будет доступен по подписке, стоимость которой начинает от 5 евро.

ПРОГНОЗ НА ФЬЮРИ – МАХМУДОВ

Явным фаворитом противостояния считается британец. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,20. Ничья оценивается котировкой 17,00. А показатели на успех Махмудова достигают уровня 5,00.

ГОНОРАРЫ НА ФЬЮРИ – МАХМУДОВ

АНДЕРКАРТ ФЬЮРИ – МАХМУДОВ

Конор Бенн (24-1, 14 КО) – Реджис Прогрейс (30-3, 24 КО)

Джейми Чикева (9-2, 5 КО) – Ричард Риакпоре (19-1, 15 КО)

Фрейзер Кларк (9-2-1, 7 КО) – Джастис Гани (12-1, 7 КО)

Трой Уильямсон (22-4-1, 16 КО) – Симон Цахенгубер (28-0, 17 КО)

Брэйон Горем (21-0, 16 КО) – Эдуард Георгиев (3-0-1, 1 КО)

Майки Теллон (12-0, 2 КО) – Кристофер Риос (11-3, 7 КО)

Феликс Кэш (16-1, 10 КО) – Лиам О'Гейр (13-2, 4 КО)

Гектор Лозано (3-7-1, 3 КО) – Султан Аль-Мохаммед (2-0, 1 КО)

Эллиот Вейл (13-0, 8 КО) – Том Гилл (12-4, 3 КО)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!