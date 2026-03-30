Виктор Викторович Чанов (1959-2017) – один из самых надежных вратарей своего времени, заслуженный мастер спорта, легенда киевского "Динамо" и представитель известной футбольной династии. Его карьера – это история силы характера, преданности игре и настоящего профессионализма.

Видео дня

Путь в большой футбол

Футбольную карьеру Виктор Чанов начал в Донецке. Именно там он сделал первые шаги в большом спорте, выступая за "Шахтер". Его талант и уверенная игра в воротах быстро привлекли внимание тренеров, и уже в 1981 году он получил приглашение в киевское "Динамо".

С 1982 по 1990 год Чанов защищал ворота одного из сильнейших клубов Европы того времени. Этот период стал золотым в его карьере.

Золотые годы в "Динамо"

В составе "Динамо" Чанов добился впечатляющих успехов: двукратный чемпион СССР, трехкратный серебряный призер чемпионата, трехкратный обладатель Кубка СССР.

Главным достижением стала победа в Кубке обладателей кубков УЕФА 1986 года. 2 мая 1986 года в Лионе киевляне уверенно обыграли мадридский "Атлетико" со счетом 3:0. В этом матче Чанов сыграл ключевую роль – его уверенные действия позволили сохранить ворота "сухими".

Карьера в сборной

Чанов защищал цвета сборной СССР и принимал участие в крупнейших международных турнирах: участник чемпионатов мира 1986 и 1990 годов, вице-чемпион Европы 1988 года. Провел 21 матч за сборную.

Также он добивался успехов на молодежном и юниорском уровнях: чемпион Европы среди молодежи, бронзовый призер юниорского чемпионата Европы, вице-чемпион мира среди юниоров.

Вратарская династия

Виктор Чанов вырос в футбольной семье. Его отец, Виктор Гаврилович Чанов, защищал ворота послевоенного ЦДКА, старший брат, Вячеслав Чанов, играл за московское "Торпедо". Продолжателем династии стал и сын Виктора – Вадим Чанов.

Характер чемпиона

Виктора Чанова в "Динамо" пригласил легендарный тренер Валерий Лобановский, который ценил не только талант, но и характер игроков.

Чанов полностью соответствовал этим требованиям. Один из самых ярких эпизодов его карьеры – сезон 1984 года. На тренировке он получил перелом руки, который врачи поначалу приняли за растяжение. Несмотря на боль и неправильное лечение, Чанов продолжал играть с июня по ноябрь.

Травма была настолько серьезной, что он не мог самостоятельно застегнуть пуговицу. Лишь благодаря усилиям жены, которая нашла лучших специалистов, диагноз был поставлен правильно. Этот случай стал символом его стойкости и преданности футболу.

Завершение карьеры и жизнь после

После ухода из "Динамо" в 1990 году Чанов продолжил карьеру за израильский клуб "Маккаби Хайфа", где провел четыре сезона: стал чемпионом Израиля, а также выиграл Кубок страны.

Он редко давал интервью, но однажды охарактеризовал себя так: "Не скандальный. Я пунктуальный – никогда не опаздываю. Человек слова. Ценю дружбу и всегда готов разделить и радость, и горе".

Память и наследие

Летом 2018 года в Киеве, на стадионе в столичном Гидропарке, состоялся первый турнир памяти Виктора Чанова. В нем приняли участие игроки "Динамо" разных поколений. Победителем стала команда динамовцев, а лучшим вратарем турнира был признан его сын – Вадим Чанов.

Виктор Чанов – это не просто выдающийся вратарь. Это символ эпохи, пример мужества и преданности делу. Его имя навсегда вписано в историю "Динамо" и советского футбола, а его жизненные принципы – честность, пунктуальность и верность слову – остаются примером для новых поколений спортсменов.