Умер артист 'Маски-шоу' Владимир Комаров: чем он еще был известен. Фото

В Одессе в воскресенье, 29 марта, умер один из юмористов украинской театральной труппы "Маски-шоу" Владимир Комаров. Жизнь артиста обрывалась на 62 году жизни.

Об этом сообщили в официальных соцсетях комик-труппы "Маски-шоу". Причиной смерти называют сердечную недостаточность.

"Вчера, 29 марта, ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов...", – говорится в сообщении.

В труппе также добавляют, что панихида состоится в среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре, время сообщат позже, после согласований с семьей артиста.

Кто такой Владимир Комаров

Владимир Комаров работал в Ансамбле пантомимы и клоунады "Маски" при Одесской облфилармонии. Впоследствии работал в Киевском эстрадном театре "Шарж", а в 1989 году вернулся в студию "Маски-шоу", где стал одним из самых узнаваемых участников комедийных скетчей.

В 2002 году Комаров он ушел из "Маски-шоу" и создал комик-дуэт "Одеколон" вместе с Алексеем Агопьяном. Позже основал музыкально-юмористическую группу "Д-ръ БрМенталь", где комбинировал сценические номера и песни в жанре рок-н-ролла и блюза.

В 2010-х годахКомаров приостановил театральную деятельность: артист проводил городские экскурсии по Одессе и занимался изготовлением авторских курительных трубок.

"Решил сделать себе несколько, а потом пошло-поехало. Кстати, украинские мастера считаются одними из лучших в мире, я самый молодой среди них. Трубка – это недешевое удовольствие. Мастерское изделие из хорошего дерева не может стоить меньше 100 долларов. И на ее изготовление тратится немало времени – нередко целая неделя", – рассказывал Комаров в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее актер "Маски-шоу" Борис Барский прокомментировал пророссийскую позицию украинской актрисы-предательницы Эвелины Бледанс. По его словам, она никогда официально не входила в состав труппы.

Также Барский раскрыл, где сейчас находится единственная полноценная участница юмористического коллектива, Наталья Бузько. По его словам, сейчас она проживает в Германии.

