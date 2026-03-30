Украинцы выбрали название для национальной большой языковой модели ИИ: какой вариант победил

Министерство цифровой трансформации Украины объявило официальное название украинской национальной большой языковой модели искусственного интеллекта. Совместная разработка ведомства и оператора "Киевстар" получила название "Сяйво".

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 30 марта. Бета-тест должен стартовать уже этой весной.

Что известно

По информации Минцифры, в финальный опрос вошли 10 названий. Главным условием отбора была уникальность, поскольку названия должны были быть оригинальными, без плагиата и нарушений авторских прав. За вариант"Сяйво" отдали голоса 22 538 человек.

"136 000+ украинцев присоединились к голосованию и выбрали победителя. "Сяйво" – первая национальная большая языковая модель, которую создают Минцифры вместе с Киевстар", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Языковую модель интегрируют в работу госсервисов, бизнесов, образования и обороны, а также будет помогать быстрее обрабатывать данные, автоматизировать процессы и станет основой для новых цифровых продуктов.

ИИ в Украине набирает размах

Отметим, что в 2026 году в Украине активно растет спрос на специалистов по искусственному интеллекту – от инженеров и дата-сайентистов до AI-креаторов и продакт-менеджеров. Работа с ИИ становится одной из наиболее перспективных сфер с зарплатами от 1 000 до 4 000+ долларов и возможностью работать на глобальный рынок.

А также нынешним приоритетом для украинской армии определен "курс на технологическое превосходство" над противником. В частности, планируется "масштабирование научно-исследовательской деятельности" и "глубокое внедрение технологий искусственного интеллекта".

Как сообщал OBOZ.UA, до этого Михаил Федоров открыто заявил, что внедрение национального цифрового ассистента на базе искусственного интеллекта Дія.АІ, который предоставляет государственные услуги украинцам, было "домашним заданием" для Украины. Поскольку Украина должна войти в тройку стран по практическому внедрению искусственного интеллекта, именно поэтому Киев "запустил агентные услуги на базе искусственного интеллекта".

