'Это худшее, что можно сделать для бойца'. Вскрылись неизвестные подробности чемпионского боя Усика

Знаменитый американский боксер Майкл Хантер (22-1-2, 16 КО) вспомнил ранее неизвестные детали своего поединка против украинца Александра Усика (22-0, 14 КО). Наш соотечественник в апреле 2017 года победил Хантера по очкам, защитив чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе.

Хантер признается, что допустил несколько ошибок при подготовке к поединку, что в итоге стоило ему поражения.

"Если вы посмотрите запись этого боя, вы увидите, что в ночь боя у меня был меньший вес, чем на взвешивании, а у Усика было 4-5 кг дополнительной мощности. Я не восстановил водный баланс. Я был полностью обезвожен. Если у бойца пустой желудок, а затем ты дашь ему много воды, это худшее, что можно сделать для него. Молодые бойцы никогда так не делают. Потому что это высушивает вас. Потому что после этого внутри тебя действительно ничего нет", – цитирует Хантера Boxingscene.

Хантер отметил, что тогда для него были более тяжелые времена, и отчасти его мотивация была связана с финансовым вопросом.

"У меня был первый ребенок – все было связано с финансами. У меня было около 3000 долларов на лагерь. Я не мог есть. Я иногда ел один раз в день. Поэтому я не смог подготовиться так, как мне хотелось", – признался боксер.

Даже тогда, по словам Хантера, он знал, что бой будет изнурительным, учитывая его текущую форму.

"Перед боем я знал, что это будет долгая ночь, особенно в первом и втором раундах. Когда я возвращался в угол, я подумал об этом и сказал: "Послушайте, у меня есть решение: мне надо остановить бой досрочно", - вспомнил американец.

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