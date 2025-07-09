'Это даже не плевок. Лопату г***а в лицо': чемпионка ОИ резко высказалась о допуске россиян к ЧМ по фехтованию

Олимпийская чемпионка Парижа Елена Кравацкая жестко отреагировала на допуск российских спортсменок к чемпионату мира по фехтованию, который состоится в Тбилиси. Наша соотечественница особо возмутилась тому, что представители страны-агрессора и близко не соответствуют так называемому нейтральному статусу.

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Об этом Кравацкая заявила на своей странице в социальной сети Instagram. По словам спортсменки из Черновцов, Международная федерация фехтования (FIE) просто наплевала на украинцев, допустив к соревнованиям действующих офицеров армии агрессора и доверенных лиц диктатора Владимира Путина (Софья Великая и Яна Егорян. – Ред.).

"У меня просто нет слов. Я, наверное, даже не ожидала, что именно их допустят. Та, кто является доверенным лицом Путина – как вообще можно их допускать? Самое смешное – то, что у нас от FIE не было призовых уже очень много лет. Знаете, что сейчас? Сейчас они есть, сейчас есть эти призовые за первое, второе, третье места. Это даже не плевок, это просто так взять лопату г*вна и тебе просто бросить в лицо. Типа все ок, мы просто замаскируем это деньгами, а вы молчите. Отвратительно, просто отвратительно", - сказала Кравацкая.

Ранее Елена объявила о том, что не выступит на чемпионате мира по фехтованию. Вместе с ней стартовать в столице Грузии отказалась и звездная Ольга Харлан.

До этого в интервью OBOZ.UA, Украина резко раскритиковала FIE за допуск российских спортсменов на условиях, которые прямо противоречат требованиям Международного олимпийского комитета (МОК).

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