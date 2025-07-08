'Это – плевок в лицо всей мировой общественности'. Украина отреагировала на дерзкое решение по России, которое приняло FIS

В Федерации фехтования Украины (ФФУ) резко осудили решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских спортсменов к участию в чемпионате мира, который пройдёт с 22 по 30 июля 2025 года в Тбилиси. В составе допущенных – представители Центрального спортивного клуба армии РФ, включая олимпийских чемпионок Софию Великая и Яну Егорян, которые находятся под украинскими санкциями за поддержку войны и распространение кремлёвской пропаганды.

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"Это — плевок в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности", — заявили в пресс-службе ФФУ.

Президент Федерации Михаил Ильяшев подчеркнул, что так называемая "проверка на нейтральность", которую проходили российские участники, с самого начала была фикцией. По его словам, теперь в этом могут убедиться и другие международные федерации, которые делали вид, что процесс отбора был справедливым.

"Такое дерзкое решение стало возможным поскольку все предыдущие жалобы Федерации фехтования Украины оставались без реагирования в том числе со стороны Международного олимпийского комитета", - отметил Ильяшев.

ФФУ заявила о намерении использовать юридические механизмы для противодействия этому решению. Кроме того, федерация публично обратилась к Совету национальной безопасности и обороны Украины и Службе безопасности Украины с призывом принять законные меры в отношении руководства Международной федерации фехтования.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Парижа-2024 Елена Кравацкая, комментируя это решение FIS подчеркнула, что речь идет не о та называемых нейтральных спортсменках, а действующих офицерах армии страны-агрессора.

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