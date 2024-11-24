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"Это будет сенсационный бой". Глава WBC назвал следующего соперника для Усика

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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'Это будет сенсационный бой'. Глава WBC назвал следующего соперника для Усика

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что очень хотел бы увидеть поединок чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) с победителем реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). В интервью Youtube-каналу Seconds Out Сулейман признался, что WBC не является промоутерами, однако всегда максимально поддерживают идею боя за титул абсолютного чемпиона.

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"Я хотел бы увидеть, как Дюбуа встретится с победителем боя Усик – Фьюри 2. Я бы с удовольствием увидел, как два бойца сразятся за это звание. Без сомнений, это будет сенсационное событие. Мы все должны работать над тем, чтобы это произошло", – отметил президент WBC.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября менеджер Усика Эгис Климас, рассказывая о планах украинского супертяжа, подтвердил его желание провести реванш с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

"Это будет сенсационный бой". Глава WBC назвал следующего соперника для Усика

До этого 27-летний Даниэль заявил, что собирается "прикончить" Усика в реванше.

"Это будет сенсационный бой". Глава WBC назвал следующего соперника для Усика

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Это будет сенсационный бой". Глава WBC назвал следующего соперника для Усика

22 сентября Даниэль Дюбуа нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Поединок за пояс, который ранее принадлежал Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

"Это будет сенсационный бой". Глава WBC назвал следующего соперника для Усика

30 августа 2023 года Дюбуа проиграл Усику, несмотря на подлый удар британского супертяжа между ног.

"Это будет сенсационный бой". Глава WBC назвал следующего соперника для Усика

21 декабря Александр Усик проведет свой реванш против Тайсона Фьюри. В первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Это будет сенсационный бой". Глава WBC назвал следующего соперника для Усика

Комментируя предстоящий реванш Усик – Фьюри, Даниель заявил, что беспроигрышная серия украинца, который продолжает побеждать британских боксеров, должна быть остановлена, а Фьюри явно способен побить украинского боксера.

"Это будет сенсационный бой". Глава WBC назвал следующего соперника для Усика

Стоит отметить, что свой прогноз на повторную схватку Александра Усика и Тайсона Фьюри сделал искусственный интеллект.

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