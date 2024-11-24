'Это будет сенсационный бой'. Глава WBC назвал следующего соперника для Усика

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что очень хотел бы увидеть поединок чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) с победителем реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). В интервью Youtube-каналу Seconds Out Сулейман признался, что WBC не является промоутерами, однако всегда максимально поддерживают идею боя за титул абсолютного чемпиона.

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"Я хотел бы увидеть, как Дюбуа встретится с победителем боя Усик – Фьюри 2. Я бы с удовольствием увидел, как два бойца сразятся за это звание. Без сомнений, это будет сенсационное событие. Мы все должны работать над тем, чтобы это произошло", – отметил президент WBC.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября менеджер Усика Эгис Климас, рассказывая о планах украинского супертяжа, подтвердил его желание провести реванш с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

До этого 27-летний Даниэль заявил, что собирается "прикончить" Усика в реванше.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

22 сентября Даниэль Дюбуа нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Поединок за пояс, который ранее принадлежал Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

30 августа 2023 года Дюбуа проиграл Усику, несмотря на подлый удар британского супертяжа между ног.

21 декабря Александр Усик проведет свой реванш против Тайсона Фьюри. В первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Комментируя предстоящий реванш Усик – Фьюри, Даниель заявил, что беспроигрышная серия украинца, который продолжает побеждать британских боксеров, должна быть остановлена, а Фьюри явно способен побить украинского боксера.

Стоит отметить, что свой прогноз на повторную схватку Александра Усика и Тайсона Фьюри сделал искусственный интеллект.

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