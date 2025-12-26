'Это будет беда': экс-чемпион мира из РФ сказал, чем Уайлдер опасен для Усика

Бывший чемпион мира в среднем весе Роман Кармазин выразил уверенность в том, что Александр Усик (24-0, 15 КО) победит Деонтея Уалйдера (44-4-1, 43 КО). 52-летний россиян при этом подчеркнул, что американец станет проблемой для нашего соотечественника из-за своего нокаутирующего удара.

Об этом Кармазин заявил в интервью YouTube-каналу "Ушатайка". Представитель РФ добавил, что Усик наверняка подойдет к поединку с четким планом и знанием, как противостоять 40-летнему Уайлдеру, а в чистом боксе у украинцев просто нет конкурентов в супертяжелом весе.

"Усик выиграет, 100%. Но Уайлдер опасен тем, что если с ним работать на дальней дистанции, оттягиваться и отходить назад – это смертельно опасно. Когда он разгоняет свою руку, и она попадает во что-то – это такой тоннаж. Если попасть там, где конец его удара, – это будет беда. Я думаю, что Усик – умный боец, и подойдет ближе к нему. Если он будет оттягиваться на ту дистанцию, где можно пропустить, он рискует пропустить. Уайлдер очень сильно бьющий и бьющий из-за разгона длинной руки, и это опасно. Но я думаю, что Усик знает, что делать", – сказал Кармазин.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. До этого американец подтвердил проведение переговоров с украинцем о проведении очного поединка в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом, американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

