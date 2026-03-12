Сын Оззи Осборна назвал дочь в честь недавно умершего отца-рокера: как звучит ее полное имя и первое фото крохи

Сын легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, телеведущий и продюсер Джек Осборн в пятый раз стал отцом. Он вместе с женой Ари Гирхарт сообщил о рождении дочери и раскрыл ее полное имя, которое имеет особое семейное значение.

Пара объявила о пополнении в семье 11 марта в Instagram. Новорожденную назвали Оззи Матильда Осборн – в честь ее дедушки, культового рок-музыканта Оззи Осборна, который умер в июле 2025 года в возрасте 76 лет.

Девочка появилась на свет 5 марта. В публикации родители поделились первым трогательным кадром с младенцем. В черно-белом видео кроха спит на мягких цветочных простынях. Рядом лежит карточка с информацией о рождении – датой и весом ребенка, который составляет 7 фунтов 4 унции (примерно 3,3 кг).

Позади малыша также можно заметить черную плюшевую летучую мышь – символическую деталь, которая напоминает о сценическом образе Оззи Осборна.

Для Джека Осборна и Ари Гирхарт это уже второй совместный ребенок. Их старшая дочь, Мейпл Артемис Осборн, родилась 9 июля 2022 года.

В то же время для Джека новорожденная стала уже пятым ребенком. От предыдущего брака с Лизой Стелли он воспитывает еще трех дочерей – Перл Клементину Осборн (13 лет), Энди Роуз Осборн (10 лет) и Минни Теодору Осборн (7 лет).

Новость о рождении Оззи Матильды появилась через несколько месяцев после того, как супруги рассказали о предстоящем пополнении. В декабре 2025 года Джек Осборн сообщил о беременности жены в интервью после своего участия в реалити-шоу "Я знаменитость", сообщает People. Тогда он признался, что появление еще одного ребенка было запланированным, хотя беременность наступила немного раньше, чем они ожидали.

По словам Осборна, семья успела сообщить о беременности его отцу еще до его смерти.

"Я думаю, что это было частично здоровым отвлечением, частично исцелением – возможно, в каком-то странном смысле, в рамках некоего "полного цикла". Это очень сильно отвлекло внимание от скорби и добавило немного больше надежды", – рассказывал Джек, объясняя, что новость о предстоящем рождении ребенка помогла семье пережить потерю.

