'Легче, чем мы думали': Трамп назвал войну против Ирана 'экскурсией' и заявил, что США уже победили

Американский президент Дональд Трамп заявил, что операция США против Ирана – это одновременно война и "экскурсия". Он также утверждает, что Штаты уже "победили", и поделился, как была выбрана назвала "Эпическая ярость".

Об этом Трамп журналистам, которые путешествовали с ним в среду, 11 марта, в Огайо, передает CNN. "Вы только что сказали, что это небольшая экскурсия, а потом сказали, что это война. Так что же это такое?" — спросил репортер.

"Ну, и то, и другое. Это экскурсия, которая убережет нас от войны, а война будет, я имею в виду для них – это война. Для нас это оказалось легче, чем мы думали", – ответил президент.

В понедельник в речи перед республиканцами в Палате представителей он уже назвал войну "краткосрочной экскурсией", а позже пообещал "двигаться вперед с большей решимостью, чем когда-либо, чтобы достичь окончательной победы".

США уже победили?

Выступая на конференции Verst Logistics в штате Кентукки, Трамп заявил, что Соединенные Штаты "победили" в войне с Ираном, не предоставив существенных доказательств своих слов.

"Позвольте мне сказать, что мы победили. Вы знаете, никогда не хочется слишком рано говорить о победе. Мы победили. Мы победили, это закончилось уже в первый час, но мы победили", – сказал он.

Как отмечает CNN, заявления Трампа относительно продолжительности войны с Ираном были противоречивыми: то он говорил, что война значительно опережает график, то что она продлится от четырех до шести недель, то что США "уже победили... но еще не достаточно".

В своей речи в Кентукки президент также рассказал присутствующим, как он придумал название операции "Эпическая ярость".

"Мне дали, наверное, 20 названий. А я едва не заснул. Мне ни одно из них не понравилось. Потом я увидел "Эпическая ярость". Я сказал: "Мне нравится это название", – рассказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном закончится уже совсем быстро, потому что в стране уже почти не осталось целей для ударов. И в любой момент он может принять решение о прекращении боевых действий.

