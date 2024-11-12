'Если он проиграет...' Промоутер Джошуа взмолился о победе Фьюри над Усиком в реванше

Промоутер Эдди Хирн признался, что яростно желает победы Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) над Александром Усиком (22-0, 14 КО) в реванше боксеров. Это откроет дверь его клиенту Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) наконец-то провести поединок против Цыганского короля за титулы чемпиона мира.

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Об этом Хирн заявил во время шоу журналиста Ариэля Хельвани, информирует портал Boxing Scene. Один из руководителей промоутерской компании Matchroom Boxing при этом добавил, что бой Джошуа с Фьюри – главная цель для Энтони в незавивисомти от результата второго противостояния украинца и британца.

"Вы увидите Джошуа где-то в мае или июне. Очевидно, победит или проиграет Тайсон Фьюри 21 декабря, это будет бой, от которого очень трудно будет отказаться. Если Фьюри победит, это будет просто фантастика. Он может защитить свой титул чемпиона мира против Энтони Джошуа. Если он проиграет, это будет последний танец для обоих. Я хочу, чтобы Фьюри победил. Я хочу, чтобы Фьюри стал чемпионом мира в супертяжелом весе", – сказал Хирн.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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