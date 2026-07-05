"Если не мы вас, то нас заберут". Голкипер сборной Украины рассказал, как его мобилизовали

Голкипер хоккейного клуба "Кременчук" и сборной Украины Эдуард Захарченко рассказал подробности своей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. По словам 30-летнего спортсмена, после проверки документов сотрудники полиции доставили его и одноклубника в территориальный центр комплектования, где они остались для дальнейшего оформления.

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Захарченко рассказал, что вместе с нападающим "Кременчука" Егором Безуглым гулял по Кременчугу после прощания с командой. Когда у обоих разрядились телефоны, хоккеисты решили зайти на заправку, чтобы зарядить устройство и вызвать такси.

По словам голкипера, возле заправки к ним подъехал полицейский патруль для проверки документов. Поскольку документы остались не при них, спортсмены назвали свои данные, после чего проверка продолжилась. Захарченко отметил, что сотрудники полиции знали, кто они такие, но сказали, что "не находят их ВЛК и не понимают, в розыске ли они". Сами хоккеисты объяснили, что являются спортсменами и ожидают оформления бронирования.

"Говорят: поехали с нами, проверим вас и вернем обратно. "Куда?" – спрашиваем. "С нами в отделение. Клянемся, что вернем, все будет хорошо". В итоге привезли нас в ТЦК. "Так куда вы нас доставили?" А они отвечают: "Извините, если не мы вас, то нас заберут"", – рассказал Захарченко в интервью "Футбол 24+".

После этого, по словам хоккеиста, он начал оформление для прохождения службы и сейчас ожидает отправки на учебную подготовку, которая продлится 52 дня.

Захарченко является одним из самых известных украинских хоккейных вратарей последних лет. Весной 2025 года он стал первым голкипером в истории чемпионатов Украины, которому удалось забросить шайбу. Также вратарь помог "Кременчугу" выиграть чемпионат страны и провел 47 матчей в составе национальной сборной Украины. Ранее спортсмен пережил российскую оккупацию Херсона, после чего смог покинуть город.

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