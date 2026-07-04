Вышел в магазин – распределили в бригаду. Появились подробности мобилизации голкипера сборной Украины по хоккею

Голкипер сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко и форвард ХК "Кременчуг" Егор Безуглый были доставлены в территориальный центр комплектования после встречи с правоохранителями во время комендантского часа. Новые детали произошедшего озвучили представители хоккейного сообщества со ссылкой на самих игроков.

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О подробностях ситуации рассказал блогер и хоккеист Никита Коваленко, который ведет подкаст High5 My Friend Show.

По его словам, Захарченко и Безуглый ночью вышли в супермаркет, поскольку у них разрядился телефон. После этого к хоккеистам подъехали правоохранители для проверки документов.

"Ега и Эдик в комендантский час вышли в супермаркет, у них сел телефон. Подъехали правоохранители и сказали, что знают, что они хоккеисты, предложили проверить документы. Потом отвезли их на военку, закрыли ворота, а затем распределили в бригаду", — пересказал Коваленко полученную информацию.

Он также заявил, что эти сведения поступили от людей, которых мобилизовали. При этом официальных комментариев от ХК "Кременчуг" по состоянию на данный момент не было.

30-летний Захарченко является одним из самых известных украинских хоккейных вратарей. За национальную сборную он выступает с 2015 года и провел десятки матчей на чемпионатах мира различных дивизионов.

В составе сборной Украины голкипер помог команде завоевать повышение в классе на чемпионате мира 2016 года. На турнире в дивизионе IB он был признан лучшим вратарем соревнований, занял первое место по проценту отраженных бросков (95,35%) и по показателю надежности среди голкиперов.

На молодежном и юниорском уровнях Захарченко также неоднократно входил в число лучших игроков турниров. В 2015 году он показал лучший процент отраженных бросков на молодежном чемпионате мира в дивизионе IB, а в 2014 и 2015 годах признавался лучшим игроком сборной Украины на мировых первенствах.

На клубном уровне вратарь становился чемпионом Украины в составе "Кременчуга" в 2025 году, завоевывал "серебро" и "бронзу" национального первенства с разными командами, а также выигрывал Кубок Украины. В сезоне-2022/23 Захарченко был признан лучшим вратарем чемпионата Украины.

Весной 2025 года голкипер вошел в историю украинского хоккея, став первым вратарем чемпионатов Украины, которому удалось забросить шайбу в ворота соперника. Кроме украинских клубов, он выступал в Великобритании, Казахстане, Венгрии и Италии.

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