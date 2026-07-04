Знаменитого голкипера сборной Украины по хоккею мобилизовали в ВСУ

Вратарь сборной Украины Эдуард Захарченко, который является одним из самых титулованных хоккеистов страны последних лет, был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Вместе с ним службу также начал нападающий ХК "Кременчуг" Егор Безуглый, сообщил бывший голкипер сборной Украины Артур Оганджанян в своем Telegram-канале High Five My Friend.

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"Голкипера ХК "Кременчук" Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого, насколько мне известно, забрали в Вооруженные силы Украины", – рассказал Оганджанян.

30-летний Захарченко считается одним из самых известных украинских хоккейных вратарей. За национальную команду он дебютировал в 2015 году и с тех пор провел 47 матчей. Недавно голкипер также был вызван на сборы сборной Украины под руководством Дмитрия Христича.

За последние два сезона в составе "Кременчуга" Захарченко помог команде завоевать чемпионский титул и стать вице-чемпионом Украины. В матчах плей-офф он сыграл 22 встречи, оформил три шатаута и отразил 93% бросков.

В сентябре 2025 года вратарь был признан самым ценным игроком Кубка Украины. На победном турнире он провел три матча и во всех сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Весной 2025 года Захарченко вошел в историю украинского хоккея, став первым голкипером чемпионатов Украины, который сумел забросить шайбу в ворота соперника.

В составе сборной Украины вратарь дважды выигрывал чемпионат мира в дивизионе 1B и завоевал две медали высшей пробы турнира в 2016 и 2024 годах. Кроме того, на протяжении карьеры он неоднократно признавался одним из лучших голкиперов международных соревнований по статистике отраженных бросков.

34-летний Безуглый выступал за "Кременчуг" на протяжении последних двух сезонов. За это время нападающий провел 74 матча, забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион Украины по боксу Андрей Боришполец (12-4, 5 КО) начал службу в составе Вооруженных сил Украины. Спортсмен поделился кадрами с полигона, где он проходит БЗВП после недавней победы на профессиональном ринге в Италии.

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