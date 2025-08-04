'Если бы Усик хотел сохранить...' Украинцу грозит лишение титула абсолютного чемпиона мира

Всемирная боксерская организация (WBO) лишит абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) своего титула, если украинец откажется от защиты пояса в бою с Джозефом Паркером (36-3, 23 КО). При этом команда нашего соотечественника не контактировала с новозеландцем относительно переговоров по организации поединка.

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Об этом в интервью Sky Sports заявил менеджер Паркер Дэвид Хиггинс. По его словам, Усик не связывался с представителями новозеландца, несмотря на требование WBO в течении 30 дней, начиная с 27 июля, провести соответствующие переговоры. Функционер напомнил, что в случае отказа украинца от обязательной защиты боксер из Окленда получит пояс полноценного чемпиона.

"Никаких переговоров не было. Это бокс, все может случиться, но думаю, если бы Усик хотел сохранить титул абсолютного чемпиона, он бы уже вступил в переговоры. Джозеф считает, что для него было бы лучше подраться с Усиком и проиграть, чем просто получить пояс", – сказал Хиггинс.

Отметим, что директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин рассказал, что уже идут переговоры о следующем бое Усика. А бывший промоутер боксера Александр Красюк рассказал, что выступает за окончание Александром профессиональной карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик вернулся в Украину после боя с Даниелем Дюбуа и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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