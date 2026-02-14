Экс-глава ФФУ Павелко буде объявлен в международный розыск

Бывший руководитель Украинской ассоциации футбола Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко может оказаться в международном розыске после проигрыша апелляции по уголовному делу, написал в своем Telegram-канале блогер Игорь Лаченков. Негативный результат по апелляции открывает правоохранительным органам возможность инициировать поиск 50-летнего Павелка через международные каналы.

Ранее Министерство внутренних дел Украины внесло экс-функционера в перечень лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. В реестре указано, что он разыскивается за уклонение от следствия, а датой его исчезновения считается 5 ноября 2025 года. Теперь процедура может быть запущена и через соответствующие международные механизмы.

Следствие инкриминирует Павелко преступления, предусмотренные частью 5 статьи 191 и частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах либо организованной группой, а также о служебном подлоге.

Эти обвинения связаны с делом о строительстве предприятия по производству искусственного футбольного покрытия в Кропивницком, после которого он покинул пост главы ФФУ.

В октябре Национальная полиция вручила ему официальное подозрение. Ранее чиновник находился в СИЗО по делу о финансовых махинациях: аудит выявил ущерб в размере 1,7 млрд грн, после чего мера пресечения была изменена на домашний арест.

Журналист Константин Андриюк в марте 2025 года сообщал, что Павелко выехал за пределы Украины в декабре 2024 года и с тех пор не возвращался. По его данным, основанием для пересечения границы стали документы об инвалидности.

