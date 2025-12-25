Стало известно, что сделало МВД с экс-главой ФФУ Павелко, который сбежал из Украины по инвалидности

Бывший глава Федерации футбола Украины (ФФУ) – ныне Украинская ассоциация футбола (УАФ) – Андрей Павелко официально объявлен в розыск после выезда из страны. Министерство внутренних дел внесло его в перечень лиц, которые скрываются от органов досудебного расследования.

Как следует из данных МВД, Павелко разыскивается за уклонение от следствия, а датой его исчезновения указано 5 ноября 2025 года. Таким образом правоохранительные органы зафиксировали факт его отсутствия в Украине и невозможность проведения следственных действий.

Также на сайте Министерства указаны статьи Уголовного кодекса Украины, по которым осуществляется розыск. Речь идет о ст. 191 ч. 5 и ст. 366 ч. 1 УК Украины.

Статья 191 часть 5 предусматривает ответственность за присвоение, растрату или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах либо организованной группой. Эта норма относится к категории тяжких преступлений и предусматривает длительные сроки лишения свободы.

Статья 366 часть 1 касается служебного подлога и предусматривает ответственность за внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы.

Именно эти обвинения связаны с коррупционным делом вокруг строительства предприятия по производству искусственного футбольного покрытия в Кропивницком, после которого Павелко оставил пост главы ФФУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 декабря стало известно, то Павелко покинул Украину, выехав по фейковой инвалидности.

Ранее чиновник находился в СИЗО по делу о финансовых махинациях: аудит выявил ущерб в размере 1,7 млрд грн. После этого его поместили под домашний арест.

В начале октября Национальная полиция Украины вручила Павелко подозрение.

