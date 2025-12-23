Экс-президент ФФУ Павелко, находившийся под арестом, сбежал из Украины по инвалидности

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрий Павелко покинул страну, выехав по фейковой инвалидности, сообщает журналист Константин Андриюк. Ранее Павелко находился в СИЗО по делу о финансовых махинациях: аудит выявил ущерб в размере 1,7 млрд грн. После этого его поместили под домашний арест.

Видео дня

В начале октября Национальная полиция Украины вручила Павелко подозрение. Ему вменяли присвоение и растрату имущества Федерации футбола Украины, а также организацию составления заведомо ложных документов в составе группы лиц.

По версии следствия, незаконное завладение средствами началось в мае 2015 года. Деньги поступали от УЕФА и проходили через счёт офшорной компании Newport Management LTD. Тогда экспертная оценка установила ущерб УАФ на сумму 9,32 млн евро — около 253,5 млн гривен.

Следствие утверждает, что Павелко привлёк соучастников, включая Владимира Генинсона, Юрия Записоцкого, Евгению Сагайдак и Катерину Краснокутскую, а также не менее 25 человек, которые оформляли фиктивные инвойсы и обеспечивали перечисления средств на счета иностранных компаний. В документах фигурировали элитные сорта чая, кофе, морепродукты, протеин, транспортные услуги, оборудование и освещение, что позволило вывести около 9,3 млн евро в 2015–2016 годах.

Ранее в рамках этого или смежного дела подозрения были объявлены Записоцкому и Сагайдак. Павелко уже выехал за границу, ссылаясь на здоровье. Он и его защита отрицали вину и заявляли о политизации дела.

Напомним, что ещё в 2018 году открыли четыре уголовных производства, связанные с деятельностью завода УАФ и возможным незаконным обогащением руководства ассоциации. В июне 2023 года Павелко был арестован.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!