'Украина нуждается в поддержке': Зеленский призвал мир не оставлять без реакции подлые удары России на праздник. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру с призывом после очередной массированной атаки России на нашу энергетику, вследствие которой есть разрушения и погибшие. Он отметил, что Украина нуждается в поддержке от партнеров ежедневно – и в праздник, и в будни.

Видео дня

Нам нужны ракеты для систем ПВО, а также финансирование для производства оружия. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении во вторник, 23 декабря.

"Очередной российский удар – подлый, как и все, что они делают. Энергетика была основной мишенью. Но, к сожалению, есть и потери, и раненые. Весь день работают ремонтные бригады на энергетических объектах – максимум усилий, чтобы украинцы были со светом на Рождество. Конечно, россияне стараются сломать и этот праздник, и этот святой день. Не удивляют. Это такая страна, такой сосед. Важно, чтобы мир это видел и видел, что это нельзя так оставлять", – отметил он.

Глава государства провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и поблагодарил ее за поддержку в такое время и на протяжении всех лет этой войны. Лидеры еще раз обсудили детали пакета на 90 миллиардов евро для Украины на два года – это историческое решение для нашей устойчивости, которое будет обеспечивать то, что нужно Украине, отметил Зеленский.

"Говорил с президентом Финляндии Стуббом. Алекс как всегда помогает, максимально, мы координируемся со всеми партнерами", – добавил он.

Также гарант заслушал доклад нашей переговорной команды – Рустема Умерова и Андрея Гнатова, которые вернулись после встреч в Соединенных Штатах с представителями президента Дональда Трампа. Они доложили о рабочих драфтах соглашений, которые уже есть, о пунктах соглашений, которые нам удалось сделать сильнее. Украина продолжает быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшей работы.

"Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. Мы работаем активно и делаем все, чтобы документы были и чтобы документы были реалистичными. Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет – должно быть дополнительное давление на Россию, мир обладает всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы мир был. Спасибо всем, кто помогает", – сказал президент.

Мы писали о том, что Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов по территории Украины. Глава государства заявил, что россияне применили более 650 дронов и десятки ракет различных типов.

Зеленский подчеркнул, что Россия нанесла удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся для завершения этой войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 23 декабря, страна-агрессор Россия устроила массированную атаку по Украине. Оккупанты применили большое количество ракет различных типов и дронов-камикадзе.

Основной целью террористической атаки стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате обстрела во многих регионах Украины начались аварийные отключения электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!